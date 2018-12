Το FOX Sports της Ιντιάνα τρόλαρε τον Αντετοκούνμπο για τα «φτωχά» στατιστικά με τους Πέισερς (pic)

Ο «Greek Freak» μέτρησε 12 πόντους, 10 ριμπάουντ και 7 ασίστ κόντρα στην ομάδα της Ιντιάνα και ο τηλεοπτικός σταθμός FOX Sports βρήκε την ευκαιρία να τον... πειράξει.

Συγκεκριμένα, ο ηγέτης των Μπακς έχει τα πιο «φτωχά» στατιστικά (13.6π., 5.9ρ., 3.0ασ.) κόντρα στους Πέισερς, στις τελευταίες δέκα επισκέψεις του στο «Bankers Life Fieldhouse», σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες όταν πάει εκτός έδρας.

«Είναι οκ, Γιάννη, καταλαβαίνουμε. Δεν είναι εύκολο να παλέυεις κόντρα στους Πέισερς στο Bankers Life Fieldhouse», έγραψε το FOX Sports Indiana στο twitter.

It's okay, Giannis, we understand... It's not easy to square off against the #Pacers at @TheFieldhouse. pic.twitter.com/IVJCw5fmFX

— FOX Sports Indiana (@FSIndiana) 13 Δεκεμβρίου 2018