Αντετοκούνμπο: «Μεγάλη νίκη, κάναμε πολύ καλή δουλειά» (vid)

«Κάναμε πολύ καλή δουλειά, εμπιστευτήκαμε ο ένας τον άλλον, κυκλοφορήσαμε την μπάλα, ο Μπρόγκτον έβαλε μεγάλα σουτ», ήταν τα πρώτα του λόγια, για να συνεχίσει: «Ξέραμε πως ο Λέοναρντ θα προσπαθήσει να κυριαρχήσει στο παιχνίδι και να πάρει σουτ κι είπαμε με τον Λόπεζ πως πρέπει να κάνει ένα βήμα παραπάνω. Έκανε πολύ καλή δουλειά, όταν ο Καουάι είχε την μπάλα».

Στην συνέχεια πρόσθεσε για τους Μπακς: «Αυτή η ομάδα είναι πολύ ξεχωριστή. Όλα ξεκινούν από την άμυνα. Κάναμε πολύ καλή δουλειά στην άμυνα στα τελευταία παιχνίδια».

Τέλος, κατέληξε: «Ήταν σίγουρα μεγάλη νίκη, όπως και με τους Ουόριορς».

