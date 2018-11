Αντετοκούνμπο: «Δίστασα και απογοητεύτηκα» (vid)

Οι Μπακς μετρούν ένα 14-5, μετά και την νίκη επί των Σπερς, και ο «Greek Freak» είπε για την εμφάνισή του: «Ήμουν χαλαρός, ένιωθα καλά. Είχα κρατήσει ενέργεια για την 4η περίοδο».

Όσο για το ότι έπαιρνε δύσκολα φάουλ στις πρώτες τρεις περιόδους, σχολίασε: «Προσπαθώ να ωριμάζω ως παίκτης, να είμαι χαλαρός, να μην δείχνω την δυσανασχέτησή μου και να μην φωνάζω στους διαιτητές, να μην τους μιλάω και να μην τους λέω "ξέρεις, νομίζω μου έκαναν φάουλ". Προσπαθώ να είμαι καλός και ευγενικός, κι όχι αναστατωμένος».

Για την ομάδα του, υποστήριξε: «Είμαστε μια ομάδα που νικάει τώρα. Ακόμα κι αν χάνουμε, πρέπει αμέσως να βρίσκουμε τον εαυτό μας και να νικάμε πάλι. Βγάλαμε ενέργεια με τους Σπερς, παλέψαμε σε όλο το παιχνίδι».

Για το ότι πήγε να κλωτσήσει μια μπάλα στις κερκίδες από τα νεύρα του, τόνισε: «Ήμουν θυμωμένος, αλλά πάλι καλά, διατήρησα την ψυχραιμία μου. Δεν μου αρέσει όταν διστάζω. Ξέρω τι πρέπει να κάνω στην επίθεση, τις θέσεις μου, τι είμαι ικανός να κάνω. Δεν μου αρέσει να ξεκινάω διστακτικά, να μην είμαι τόσο επιθετικός και δεν μου αρέσει αυτό. Απογοητεύτηκα».

Ο ηγέτης των «ελαφιών» δεν παρέλειψε να μιλήσει για ακόμα μια φορά με τα καλύτερα λόγια για τους Μπρόγκντον - Μπλέντσο.

"We fought the whole game, played with some energy and we were able to get the win." pic.twitter.com/Uxym9NL5ax

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 25 Νοεμβρίου 2018