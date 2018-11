Μπακς από άλλον πλανήτη σήμερα στο Μιλγουόκι, με την παρέα του Γιάννη Αντετοκούνμπο όχι απλά να κερδίζει τους Μπλέιζερς, αλλά να τους διαλύει με το εκκωφαντικό 143-100. Μια εμφάνιση που είναι η καλύτερη για τα... ελάφια όχι απλά της χρονιάς, αλλά και της πενταετίας. Οι... πράσινοι ήταν ασταμάτητοι και σε κανένα σημείο του αγώνα δεν κινδύνεψαν δείχνοντας με τον πλέον πειστικό τρόπο πως φέτος έχουν βλέψεις για μεγάλα πράγματα. Και πως να μην τα έχουν άλλωστε με τέτοιες εμφανίσεις.

Με τη νίκη αυτή οι Μπακς έφτασαν στο 13-4 με την πορεία τους να είναι εξαιρετική, ενώ οι Μπλέιζερς που σίγουρα δεν περίμεναν μια τέτοια ήττα, έπεσαν στο 12-6. Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο φοβερός Αντετοκούνμπο, με τον Γιάνναρο να έχει σε τρία δωδεκάλεπτα 33 πόντους, 16 ριμπάουντ και 9 ασίστ και να χάνει για μία ασίστ το triple double, χωρίς να παίξει μάλιστα στην τελευταία περίοδο. Πίσω τους ήταν οι Μίντλετον με 21 και Μπρόγκντον και Μπλέντσο με 16. Για τους ηττημένους οι Λίλαρντ και ΜακΚόλουμ είχαν από 22 και ο Νούρκιτς πρόσθεσε 16, αλλά με τέτοια εμφάνιση των... ελαφιών δεν θα μπορούσαν να φτάσουν για να πάρει η ομάδα τους κάτι από το ματς αυτό.

Tonight's match against Portland was our largest margin of victory since 2000!!#FearTheDeer pic.twitter.com/c52TH9BEXZ

— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 22, 2018