Συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν οι Μπακς και φυσικά για αυτό κύριος υπεύθυνος είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο Greek Freak είχε... κέφια απέναντι στους Νάγκετς (κάρφωνε δίχως έλεος στο καλάθι τους) και το κοντέρ έγραψε 29 πόντους, 12 ριμπάουντ και 6 ασίστ, κάτι που βοήθησε τα... ελάφια να νικήσουν με 104-98 τους Νάγκετς. To μόνο μελανό σημείο του το 0/6 τρίποντα

Πλέον το Μιλγουόκι που έπαιξε για πρώτη φορά με τις city edition φανέλες του που είναι αφιερωμένες στο γήπεδο της Mecca βρίσκεται στο 12-4, ενώ το Ντένβερ έπεσε στο 10-7.

Για τους Μπακς εκτός του Γιάνναρου, 23 είχε ο Μπλέντσο, ενώ ο Μάρεϊ για τους Νάγκετς είχε 17 με 9ασίστ και 8 ριμπάουντ, με τον Γιόκιτς να προσθέτει 20.

Καθοριστικό τρίποντο, 27 δευτερόλεπτα πριν το τέλος έβαλε ο Μίντλετον, κάνοντας το 103-98.

Τα... ελάφια έχουν το 2ο καλύτερο ρεκόρ στο ΝΒΑ πίσω από τους Ράπτορς.

Τα δωδεκάλεπτα: 25-29, 46-56, 78-77, 104-98

Millsap is going to have NIGHTMARES tonight!! #FearTheDeer pic.twitter.com/0bqndVuLAq

*Sees Giannis dunk*

Our brain:

Don’t say it

Don’t say it

Don’t say it

Don’t say it

Don’t say it

Don’t say it

Us: “OH. MY. GIANNIS”#FearTheDeer pic.twitter.com/T5y3xBuyq6

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 20 Νοεμβρίου 2018