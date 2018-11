Ο Γιάννης έστειλε μήνυμα στο ΝΒΑ: «Ήρθαμε»! (vids)

Ο «Greek Freak» ρωτήθηκε από την ρεπόρτερ του αγώνα για το μήνυμα που έστειλαν τα «ελάφια» στην κορυφαία λίγκα, μετά την νίκη τους στο «σπίτι» των πρωταθλητών.

Ο ίδιος απάντησε: «Ήρθαμε!», και συμπλήρωσε: «Παίξαμε πολύ σκληρά, είχαμε καλή κυκλοφορία της μπάλας και μπήκαν τα σουτ. Πρέπει να γινόμαστε καλύτεροι κάθε ημέρα και να παίζουμε καλό μπάσκετ».

Στην συνέχεια μίλησε και από τα αποδυτήρια: «Είναι μεγάλη νίκη για εμάς. Προφανώς στο προηγούμενο παιχνίδι δεν παίξαμε καλά. Θέλαμε να επιστρέψουμε στις νίκες, οι Ουόριορς είναι μία από τις καλύτερες ομάδες στο ΝΒΑ. Ξέραμε πως θα είναι δύσκολα, γι' αυτό θέλαμε να έχουμε ενέργεια από το πρώτο λεπτό. Τώρα πρέπει να το ξεχάσουμε και να συνεχίσουμε δυνατά την διαδρομή μας.

Ξέραμε τι είμαστε ικανοί να κάνουμε από την πρώτη ημέρα. Πρέπει να γίνουμε καλύτεροι. Νιώθουμε πως είμαστε καλή ομάδα.

Ο Ντρέιμοντ είναι All-Star, καλός παίκτης, η καρδιά της ομάδας. Υπήρχαν στιγμές που οι Ουόριορς δεν είχαν ενέργεια με την απουσία του και αν ο Ντρέιμοντ ήταν στο ματς, θα ήταν αλλιώς».

Όσο για την μεγάλη εμφάνιση των Μπρόγκντον - Μπλέντσο, σχολίασε: «Ήταν εκπληκτικοί, έπαιξαν υπέροχα. Θέλουμε να είναι επιθετικοί κοντά στο καλάθι».

"We've arrived"

Giannis Antetokounmpo on the message the Bucks sent with their big win over the Warriors in Oracle #FeartheDeer pic.twitter.com/lNoHfYkYgh

— Def Pen Hoops (@DefPenHoops) 9 Νοεμβρίου 2018