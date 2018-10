Κολλητός του Γιάννη από τον Φιλαθλητικό έγινε draft από την θυγατρική των Μπακς! (pics)

Ο 26χρονος γκαρντ - πρώην παίκτης των Φιλαθλητικού, Ελευθερούπολης, Λευκάδας, Πανιωνίου και Αρκαδικού - αποφάσισε να ανοίξει τα «φτερά» του στις ΗΠΑ.

Έτσι, δήλωσε συμμετοχή στο draft της G-League και επελέγη στο Νο.59 του γ' γύρου από τους Wisconsin Herd.

Δηλαδή, την θυγατρική των Μπακς του καλού του φίλου, Γιάννη Αντετοκούνμπο!

Οι δύο παίκτες κάνουν παρέα από τα χρόνια που ήταν ακόμα στον Φιλαθλητικό - βέβαια δεν αγωνίστηκαν ποτέ μαζί στην ανδρική ομάδα - και παρά την απόσταση που υπήρχε μέχρι πρότινος, διατηρούσαν καλή επαφή.

Τώρα, η ζωή τα έφερε έτσι, που θα ανταμώσουν ξανά στο Ουϊσκόνσιν!

The 59th Pick: Kanellos Garbis, Guard, recently played for the Sefa Arkadikos in Greece.

