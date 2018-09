Έκανε... πάρτι στα καρφώματα ο Κώστας Αντετοκούνμπο! (vid)

O Κώστας Αντετοκούνμπο βρίσκεται μπροστά στην υπέρτατη πρόκληση, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να σταθεί στο πιο υψηλό επίπεδο έπειτα από την επιλογή του στον β' γύρο του Draft από τους Τεξανούς.

Στο πλαίσιο της preseason, λοιπόν, οι Μάβερικς επικράτησαν των Ducks με 116-63 και ο δις πρωταθλητής στο NCAA με το Βιλανόβα, Τζέιλεν Μπράνσον σέρβιρε στον Κώστα ο οποίος κάρφωσε για το 56-91. Ακολούθησε μια τάπα κι άλλα δυο καρφώματα, ολοκληρώνοντας το ματς με 8 πόντους (4/5 δίποντα), 2 ριμπάουντ και 2 κοψίματα σε 9 λεπτά συμμετοχής.

Rook to rook!

Jalen Brunson fires it to Kostas Antetokounmpo for the slam!#NBARooks #NBAPreseason pic.twitter.com/6x21gO0xwm

— NBA (@NBA) 30 Σεπτεμβρίου 2018