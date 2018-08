Στα... χνάρια του Τσαρτσαρή ο Λιάπης

Ο 23άχρονος γκαρντ, ο οποίος έχει φορέσει τις φανέλες του ΠΑΟΚ και του Κολοσσού Ρόδου, υπέστη ρήξη χιαστού την περσινή σεζόν ενώ αγωνιζόταν στη Ρουμανία με την Πολιτέκνικα Ιάσι και πλέον θέλει να κάνει... restart στην Ισλανδία, όπως ανακοινώθηκε.

Πρόκειται για την ίδια ομάδα όπου αγωνίστηκε ο Κώστας Τσαρτσαρής πριν ακολουθήσουν η Νήαρ Ηστ, το Περιστέρι και ο Παναθηναϊκός.

Michalis Liapis, ex @PAOKbasketball and @Kolossos_Rhodes guard, moves to Iceland signing with Grindavik, a major contender for the @kkikarfa Championship! @TangramSports https://t.co/Hlx5WSbafD

— Christos Lazarou (@ChristosLazarou) 14 Αυγούστου 2018