Σχορτσανίτης και Αντετοκούνμπο στη λίστα με τους νεαρότερους του ντραφτ (vid)

Αμερικανική ιστοσελίδα θυμήθηκε τους πιο μικρούς σε ηλικία παίκτες που επιλέχθηκαν στη διαδικασία του ντραφτ τον αιώνα που διανύουμε.

Η Ελλάδα έχει δύο πρωτιές αφού ο Σοφοκλής Σχορτσανίτης το 2003 που επιλέχθηκε από τους Κλίπερς στο Νο34 ήταν 18 ετών και 8 ημερών.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην αντίστοιχη διαδικασία το 2013 από τους Μπακς στο No15 σε ηλικία 18 ετών και 208 ημερών.

These are the youngest players selected at each NBA draft this century. pic.twitter.com/qoFl3eXTmt

— HoopsHype (@hoopshype) 28 Ιουλίου 2018