Στον γάμο του Κοζέρ ο Νίκος Ζήσης (pic)

Οι τρεις τους πρωταγωνίστησαν τη σεζόν 2016-17 με την Μπάμπεργκ. Ο Νικολό Μέλι πήγε στη Φενέρμπαχτσε, ο Φαμπιέν Κοζέρ στη Ρεάλ και ο Νίκος Ζήσης έμεινε πιστός στη γερμανική ομάδα.

Ο Γάλλος γκαρντ των Μαδριλένων παντρεύτηκε στην Ισπανία και φυσικά ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν και ο Ζήσης.

Ο Έλληνας γκαρντ δεν έχασε την ευκαιρία να βγάλει μία selfie με τον Μέλι με τον οποίο διατηρούν καλή φιλία.

With my great friend @NikMelli at @FCauseur1 and Lucia’s wedding!! #bodaluciayfabien pic.twitter.com/KMa091T2a0

— Nikos Zisis (@nik683) 21 Ιουλίου 2018