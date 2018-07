Giannis για ΛεΜπρόν: «Ποιος είμαι εγώ για να κρίνω τον καλύτερο στον κόσμο;» (vid)

Στα αποκαλυπτήρια του εξωφύλλου του ΝΒΑ 2Κ19 Standar Edition, στο οποίο πρωταγωνιστεί, ο «Greek Freak» απάντησε και σε ερωτήσεις.

Μία από αυτές αφορούσε και την απόφαση του ΛεΜπρόν Τζέιμς να μετακομίσει στο Λος Άντζελες και τους Λέικερς.

Και ο δύο φορές All-Star παίκτης των Μπακς είπε για το είδωλό του: «Σοκαρίστηκα! Νομίζω πήρε την καλύτερη απόφαση για τον ίδιο και την οικογένειά του. Ποιος είμαι εγώ για να κρίνω τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο; Αν πιστεύει πως αυτή είναι η καλύτερη κίνηση για το μέλλον του, τότε καλά έκανε».

Όσο για το γεγονός πως κοσμεί το εξώφυλλο του ΝΒΑ 2Κ, όπως και ο «King James» στο Anniversary Edition του παιχνιδιού, πρόσθεσε: «Είμαι μεγάλη τιμή το να είμαι στο εξώφυλλο με κάποιον που εκτιμώ πολύ, όπως ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, και είμαι πολύ ενθουσιασμένος γι' αυτό!».

From one #NBA2K19 cover athlete to another, @Giannis_An34 weighs in on @KingJames' decision to head to L.A. pic.twitter.com/UbyWG0joP9

— NBA 2K19 (@NBA2K) 3 Ιουλίου 2018