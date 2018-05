Το Μιλγουόκι οδήγησε τη σειρά με τους Σέλτικς σε Game 7, υπερασπίστηκε την έδρα του όμως δεν κατάφερε να πετύχει μια νίκη στο TD Garden κι αποκλείστηκε με 4-3 νίκες. Από την πλευρά του, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσε τη σειρά με 25.7 πόντους, 9.6 ριμπάουντ και 6.3 ασίστ και τα «Ελάφια» δημοσίευσαν τα highlights του Greek Freak κόντρα στη Βοστόνη.

The best of @Giannis_An34 (25.7 ppg/9.6 rpg/6.3 apg) from the 2018 Playoffs!! pic.twitter.com/31GLqzDNL5

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 1 Μαΐου 2018