Μία αληθινή ιστορία έμπνευσης...

Μ' ένα απλό δελτίο Τύπου το CBS ενημέρωνε πως η εκπομπή 60 Minutes είχε την μεγαλύτερη τηλεθέαση μετά τον Νοέμβριο του 2008 με την συνέντευξη του Αντερσον Κούπερ στην πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς κι αυτή του Στιβ Κροφτ στον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Η τελευταία συνέντευξη που είχε μεγαλύτερη τηλεθέαση ήταν αυτή του Μπάρακ και της Μισέλ Ομπάμα πριν από δέκα χρόνια!

@60Minutes delivers best @Nielsen metered mk ratings (16.3/27) since Nov. 2008 with @andersoncooper intv. of @StormyDaniels and Steve Kroft profile of Giannis Antetokounmpo https://t.co/Vy7A4WID8O pic.twitter.com/fJQBPIW4AT — CBS News PR (@CBSNewsPress) 26 Μαρτίου 2018

Ναι, το σκάνδαλο που έχει προκύψει μετά τις αποκαλύψεις της Στόρμι Ντάνιελς ότι «κοιμήθηκε» με τον πλανητάρχη, Ντόναλντ Τραμπ σε συνδυασμό ότι είναι μία από τις πιο διάσημες πορνοστάρ στον κόσμο ήταν αρκετά για να κερδίσουν τον κόσμο το βράδυ της Κυριακής. Το μεγαλύτερο κοινό ήταν γυναίκες και περίμεναν ν' ακούσαν τα όσα θα έλεγε η Στόρμι Ντάνιελς με την συνέντευξή της να παίζει πρώτη στην εκπομπή. Το lead in που έδωσε η πορνοστάρ στην 14λεπτη συνέντευξη του Γιάννη Αντετοκούνμπο ήταν τέτοιο που στο τέλος της εκπομπής έλεγαν για το... ψευτικό προφίλ της Ντάνιελς και την πραγματικά αληθινή ιστορία του Greek Freak.

Η ιστορία του Γιάννη που μοιραζόταν τα παπούτσια με τον Θανάση, το ταπεινό προφίλ του Greek Freak και το υπέροχο θέμα του CBS επισκίασε ένα σεξουαλικό-πολιτικό σκάνδαλο με πρωταγωνιστές τον Ντόναλντ Τραμπ και μία διάσημη πορνοστάρ! Μία υπέροχη αθλητική ιστορία έγινε talk of the... country στις ΗΠΑ. Με ήρωα τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Είναι χαρακτηριστικό το συγκεκριμένο τιτίβισμα όταν βγήκαν τα νούμερα της εκπομπής. «Διόρθωση. Το επεισόδιο του Γιάννη Αντετοκούνμπο», έγραψε κάποιος που είδε το 60 Minutes. Και δεν ήταν ο μόνος. Ο Γιάννης ήταν ο νικητής της χθεσινής βραδιάς. Η αληθινή ιστορία του έκανε πολλούς -και κυρίως πολλές- να συγκινηθούν και να αγνοήσουν τα σκάνδαλο, τις υποθέσεις σεξ, τον Ντόναλντ Τραμπ και μία πορνοστάρ που προηγήθηκε...

«Μία από τις καλύτερες συνεντεύξεις που έχω παρακολουθήσει. Γέλασα, έκλαψα και δεν μπορούσα να σταματήσω να παρακολουθώ. Ευχαριστώ για την ιστορία...», τιτίβισε η Κιμ Γουάτλι η οποία συνέχισε να παρακολουθεί την εκπομπή μετά την συνέντευξη της Ντάνιελς χωρίς να έχει την παραμικρή ιδέα από μπάσκετ.

@Giannis_An34 @60Minutes one if the best interviews I've seen. I laughed I cried I could not stop watching. Thank you for the story. #Talented #Humble #donteverchange — Kym Whitley (@kymwhitley) 26 Μαρτίου 2018

Το Giannis Antetokounmpo έγινε πέμπτο trend στο twitter και δεν είχε να κάνει με τους 25 πόντους που είχε βάλει νωρίτερα κόντρα στους Σπερς. Είχε να κάνει με την ιστορία του, την συνέντευξή του, το προφίλ του. «Δεν έχω πει περισσότερες φορές “Ουάου” σε μία συνέντευξη του 60 Minutes. Είναι τόσο καλή αυτή του Γιάννη Αντετοκούνμπο», τιτίβισε η Μισέλ Στιλ.

Never said “wow” so many times during a 60 minutes story ... This Giannis Antetokounmpo piece is so good. — Michele Steele (@ESPNMichele) 26 Μαρτίου 2018

Το «δεν είμαι φαν του μπάσκετ αλλά πλέον Γιάννη έχει μία ακόμη fan» κυριάρχησε στο twitter. Οι γυναίκες που δεν άλλαξαν κανάλι μετά την μάλλον αδιάφορη συνέντευξη της Στόρμι Ντάνιελς, χαμογέλασαν και συγκινήθηκαν από την ιστορία του Γιάννη Αντετοκούνμπο ο οποίος από τα 500 δολάρια που έπαιρνε τον μήνα στον Φιλαθλητικό βρέθηκε να γεμίζει τον τραπεζικό του λογαριασμό με 22 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο!

«Η ιστορία του Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι με διαφορά αυτή που σε εμπνέει περισσότερο από την εκπομπή. Ενας εντυπωσιακός νέος τύπος με μία υπέροχη Ελληνική, Νιγηριανή και Αμερικάνικη ιστορία. Είμαι ένας νέος fan του Γιάννη Αντετοκούνμπο», έγραψε ο Στιβ Μπέντζαμιν. Και δεν ήταν ο μόνος.

This Giannis Antetokounmpo story is by far the most inspiring one on @60Minutes tonight. Impressive young man with a beautiful Greek, Nigerian & American story! I’m a new @Giannis_An34 fan. https://t.co/2dK3DU1I1J — Steve Benjamin (@SteveBenjaminSC) 26 Μαρτίου 2018

Η γυναίκα του Τομ Χανκς, Ρίτα Ουίλσον η οποία έχει ελληνική καταγωγή τιτίβισε για την ιστορία του Αντετοκούνμπο. Το ίδιο και η Νία Βαρντάλος. Αρκετοί Ελληνες της Αμερικής συγκινήθηκαν από το προφίλ του Αντετοκούνμπο.

Happy Greek Independence Day to my cousin @Giannis_An34 Σ'αγαπω — Nia Vardalos (@NiaVardalos) 26 Μαρτίου 2018

Οσοι δεν τον ήξεραν σίγουρα τον έμαθαν. Το impact του Γιάννη Αντετοκούνμπο και της ιστορίας του ήταν τέτοιο που και μια μέρα μέτα παρέμενε πολύ ψηλά στην Αμερική. «Είδα την συνέντευξη της Στόρμι Ντάνιελς αλλά ήταν το προφίλ του Γιάννη Αντετοκούνμπο που κράτησε το ενδιαφέρον μου», έγραψε η Λάουρα Ντίαζ, δημοσιογράφος στο Fox.

Watched the #StormyDanielsInterview on @60Minutes but it was the @Giannis_An34 profile that held my interest. — Laura Diaz (@lauradiazanchor) 26 Μαρτίου 2018

Οι περισσότεροι στην Αμερική έβλεπαν έναν υπεραθλητή να εξελίσσεται στο ΝΒΑ. Πλέον μετά την συγκινητική εξομολόγησή του στο 60 Minutes έμαθαν όλοι την ιστορία του. Μια ιστορία που σίγουρα θα ήθελαν να έχουν στις εκπομπές τους η Οπρα και η Ελεν Ντε Τζένερις... Ποιος ξέρει. Μπορεί να είναι ο επόμενος καλεσμένος τους.