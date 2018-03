Βασικός ο Αντετοκούνμπο κόντρα στους Σπερς (pic & vid)

Ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μπακς τραυματίστηκε στον αστράγαλο στον αγώνα με τους Κλίπερς και τέθηκε νοκ άουτ από την αναμέτρηση με τους Μπουλς, εκεί όπου το Μιλγουόκι επικράτησε με 118-105 και φιγουράρει στην 8η θέση της Ανατολής με ρεκόρ 38-34.

O Greek Freak συμμετείχε στο ζέσταμα, νιώθει καλύτερα και απόψε (25/3, 22:30) και θα αρχίσει βασικός κόντρα στους Σαν Αντόνιο Σπερς.

Giannis testing his right ankle before this afternoon’s showdown with the Spurs!! #FearTheDeer pic.twitter.com/EFAQzQTwbw

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 25 Μαρτίου 2018