Αντετοκούνμπο: «Ο ΛεΜπρόν "βγάζει" τον καλύτερο εαυτό μου»! (vid)

Καβαλίερς εναντίον Μπακς και Γιάννης κόντρα σε ΛεΜπρόν!

Η «μονομαχία» των δύο ηγετών των ομάδων ήταν συναρπαστική, με τον «Βασιλιά» τελικά να φεύγει νικητής.

Ο «Greek Freak» ρωτήθηκε φυσικά γι' αυτή τη... συνάντηση, με το τέλος του αγώνα, και μόνο κολακευτικά λόγια είχε να πει για τον «King James», τον οποίο, όπως δήλωσε, περιμένει στα playoffs!

«Είχαμε την ευκαιρία να βρούμε εύκολους πόντους με τους αναπληρωματικούς τους, αλλά δεν το κάναμε. Μετά επέστρεψε ο Λεμπρόν και ήταν δύσκολα. Προσπαθήσαμε, παίξαμε καλά, δεν σταματήσαμε να το παλεύουμε και αυτό ήταν πολύ ευχάριστο.

Είναι δύσκολο να μαρκάρεις τον κορυφαίο παίκτη στον κόσμο! Κάνει φάσεις για τους υπόλοιπους, έχουν σουτέρ παντού. Αναρωτήθηκα μετά το ματς τι έκανα λάθος και δέχτηκα 40 πόντους, πρώτη φορά μου συμβαίνει, και μάλιστα τόσο εύκολα! Είναι δύσκολο να τον μαρκάρεις. Κάνει διεισδύσεις, σουτάρει καλά. Είναι ο κορυφαίος στον κόσμο!

Θα είναι σπουδαίο να παίξω απέναντι στον Λεμπρόν στα playoffs. Ο Λεμπρόν "βγάζει" τον καλύτερο μου εαυτό! Θα είναι πραγματικά διασκεδαστικό για να δεις κάτι τέτοιο».

"LeBron brings out the best in me." pic.twitter.com/dbgYE5GPAx

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 20 Μαρτίου 2018