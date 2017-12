Με two-way contract ο Μήτρου-Λονγκ στους Τζαζ (pic)

Τη φανέλα των Τζαζ ετοιμάζεται να φορέσει ξανά ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Shams Charania, η ομάδα της Γιούτα θα καλύψει το κενό που άφησε ο Νέιτ Ουόλτερς, προσφέροντας two-way contract στον ελληνική καταγωγής γκαρντ.

Ο 24χρονος αθλητής, απόφοιτος του Iowa, δεν επελέγη από κάποια ομάδα στο draft του φετινού καλοκαιριού, αλλά βρέθηκε στους Τζαζ στις αρχές Σεπτεμβρίου. Ένα μήνα μετά «κόπηκε» από την ομάδα και μέχρι στιγμής αγωνιζόταν στην θυγατρική, τους Salt Lake City στην G-League, όπου και ικανοποίησε με τις εμφανίσεις του.

Sources: Utah plans to sign guard Naz Long of G League's Salt Lake City on a two-way NBA contract. Jazz opened a spot today, waiving Wolters.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 22 Δεκεμβρίου 2017