Το ΝΒΑ τον περιμένει, οι Πέλικανς στηρίζουν πάνω του το μέλλον ολόκληρου του οργανισμού και ο μπασκετικός πλανήτης περιμένει να δει το next big thing του ΝΒΑ στην δράση. Ο λόγος για τον Ζάιον Ουίλιαμσον που επιστρέφει και τελειώνει τις συζητήσεις για εκείνον.

Πολλά γράφτηκαν για εκείνον, τα κιλά του, το παιχνίδι του, τον τραυματισμό του και όλο το μακρύ ταξίδι από το κολεγιακό μπάσκετ, μέχρι το Νο.1 του ντραφτ και το ντεμπούτο στα... μεγάλα παρκέ, αλλά πλέον η προσμονή φτάνει στο τέλος της, αφού είναι πανέτοιμος για το παιχνίδι κόντρα στους Σπερς.

Ο Ζάιον Ουίλιασμον είναι πανέτοιμος να παίξει και το ESPN του αφιερώνει ένα μεγάλο θέμα με όλες τις λεπτομέρειες για το μακρύ ταξίδι που έκανε ο πιτσιρικάς. Δεν έχουν μαζευτεί περισσότερα ζευγάρια μάτια σε παίκτη που κάνει προθέρμανση, από αυτά που κοιτούν τον Ζάιον Ουίλιασμον, από τότε που άρχισε να ταξιδεύει με την ομάδα του. Σε κάθε του προθέρμανση, σε κάθε προσπάθεια του, σε κάθε κάρφωμα γυρνά κεφάλια και κάνει άπαντες να ανυπομονούν.

«Είναι το πρώτο μου παιχνίδι στο ΝΒΑ. Είναι δουλειά πλέον. Η πόλη είναι σπουδαία και όμορφη. Οι άνθρωποι είναι όμορφοι. Νιώθω λες και με έχουν υιοθετήσει. Μου δείχνουν παντού αγάπη. Μου λένε πόσο ανυπομονούν. Υπήρχαν στιγμές που ήθελα να ρίξω μπουνιά σε έναν τοίχο ή να κλοτσήσω καρέκλες, είναι ανυπόφορο.

Να μην μπορείς να κουνήσεις το κορμί σου όπως θες, να μην κάνεις αθλητικές κινήσεις. Είναι σκληρό. Ειδικά επειδή είμαι 19 και δεν έχω παίξει καν το πρώτο μου παιχνίδι στο ΝΒΑ. Ήταν σκληρό, αλλά πάλεψα».

Εκτός από το κοινό και οι ειδικοί της ομάδας του παρακολουθούν στενά κάθε μικρό βήμα που κάνει. Κοιτούν τα βήματα του, πόσο μεγάλα είναι, πόσο μικρά, αν ρίχνει περισσότερο στα δάχτυλα του και αυτό είναι κάτι που είχε παραδεχτεί και ο ίδιος ο πιτσιρικάς. Μαθαίνει από την αρχή όχι μόνο να παίζει, αλλά να περπατάει και να πηδάει.

Κοιτούν τα πόδια του, τους αστραγάλους του, τα γόνατα του, το πως προσγειώνεται και όλα εκείνα που πρέπει να διορθώσει, για να πάρουν το μάξιμουμ από εκείνον.

«Μέχρι να τους πάρεις, δεν έχουν καμία ρουτίνα στην κίνηση τους που να αξίζει τίποτα», τόνισε ένας προπονητής σε ομάδα της Δύσης. «Είναι απίστευτο», ενώ ένας GM ομάδας ΝΒΑ σχολίασε, «είναι σε πιο άσχημη κατάσταση, όταν φτάνουν σε εμάς απ' ότι ήταν ποτέ. Έχουν τραυματισμένα σώματα».

Zion Williamson's NBA debut is on deck! The 2019 No. 1 pick is expected to play on Jan. 22, per David Griffin. pic.twitter.com/ibspaHunCw — ESPN (@espn) January 15, 2020

Ο Μάικ Κλάρκ, που είναι πρώην φυσιοθεραπευτής των Σανς, μίλησε στο ESPN για τους νέους παίκτες, που τους παρομοίασε με Φεράρι στις μηχανές τους, αλλά με προβλήματα στα υπόλοιπα βασικά συστήματα, ενώ όλοι παραδέχονται ότι δεν υπάρχει πιο δυνατός παίκτης στην λίγκα και σε αυτό το μέγεθος από τον Ουίλιαμσον.

Ο νεαρός θεωρείται πρόκληση για τους προπονητές του ΝΒΑ, που ναι μεν ασχολούνται με νέους παίκτες, αλλά όχι στο μέγεθος του Ζάιον που θυμίζει περισσότερο αμυντικό του NFL, παρά παίκτη μπάσκετ. Ο Ζάιον επιστρέφει στην δράση μετά τις 21 Οκτώβρη, όπου αντιμετώπισε πρόβλημα στο γόνατο και χρειάστηκε να εγχειριστεί, με τους Πέλικανς να πιστεύουν ότι ο παίκτης θα λάμψει μέσα στο φανταχτερό κοστούμι του ΝΒΑ και θα γίνει ο παίκτης του Οργανισμού.

Μιλώντας για εκείνον ο Χαρτ σχολίασε: «Όλοι έχουν την δική τους γνώμη. Κανένας δεν τον ξέρει. Δεν ξέρουν πολλοί την διαδικασία που πέρασε. Δεν ξέρουν τίποτα».

Οι Πέλικανς κάνουν υπομονή και προσπαθούν να βγουν σωστοί στις προβλέψεις τους. Ο GM της ομάδας, Ντέιβιντ Γκρίφιν, τόνισε: «Δεν είναι γρήγορος για ψηλός. Είναι γρήγορος για τους γρήγορους. Αυτό είναι μεγάλο πράγμα, όταν μιλάμε για την ενέργεια που βγάζει». Και συνέχισε: «Κάνει πράγματα που κανείς άλλος δεν κάνει. Είναι συναρπαστικός στα μάτια μου. Μάθαμε πολλά από αυτήν την διαδικασία, σε σχέση με αυτά που τον διδάξαμε».

Πολλά έχουν ακούσει οι Πέλικανς σε όλη την διαδικασία επιστροφής του παίκτη τους και ενώ πολλοί λένε ότι το μυστικό για να πιάσει καλύτερη απόδοση ο Ουίλιαμσον είναι να χάσει βάρος, δεν είναι τόσο απλό όσο κάποιοι μπορεί να φαντάζονται.

Γυρνώντας τον χρόνο πίσω στις πρώτες μετρήσεις του Ζάιον, πίσω το 2017, πήγαν να δουν τον νεαρό, τον συνέδεσαν στα μηχανήματα και έπαθαν το πρώτο σοκ. Ο πιτσιρικάς έχει ένα από τα καλύτερα κάθετα άλματα που έχουν δει ποτέ, όχι πολύ μακρυά από το ρεκόρ που κρατάει ο Ουίγκινς, αν και η σύγκριση τον αδικεί, αφού ο Ουίλιαμσμον είναι πολύ πιο βαρύς. «Κανείς με αυτό το σώμα δεν μπορεί να φτάσει εκεί».

Ίδια εντυπωσιακά αποτελέσματα είχε και το box jump του, που και πάλι έσπασε κάθε ρεκόρ. Ο Dr. Μάρκους Έλιοτ, που έχει δει πάνω από 600 παίκτες του ΝΒΑ σχολίασε: «O Ζάιον έχει την μεγαλύτερη δύναμη που έχουμε μετρήσει ποτέ και είναι ακόμα στο Λύκειο».

Αυτή η ίδια ομάδα των P3, ειδικών που έχουν μετρήσει πάνω από 481 παίκτες του ΝΒΑ, ολοκλήρωσε μαι έρευνα 5 χρόνων στην οποία ήλπιζαν να καταλάβουν ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρούς τραυματισμούς στα γόνατα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι πιο σημαντικοί παράγοντες έχουν να κάνουν με την μηχανική.

Γι' αυτό και ο Ζάιον παραδέχτηκε ότι οι Πέλικανς του μαθαίνουν πως να περπατά και να τρέχει, με στόχο να τον αποτρέψουν από το να έχει τραυματισμούς στο μέλλον. «Αν η μηχανική του Ζάιον είναι καθαρή, θα συνεχίσει κανονικά έχοντας αυτό το βάρος».

Ο Γκρίφιν παραδέχεται ότι ελπίζει αυτός ο τραυματισμός μπορεί να γίνει πολύτιμο μάθημα για τους Πέλικανς και κοιτώντας πίσω στον χρόνο να το βλέπουν ως... ευλογία. Για να επιστρέψει στην δράση ο Ζάιον πρέπει να περάσει συγκεκριμένα και πολύ αυστηρά τεστ από την Νέα Ορλεάνη.

Το βάρος του έχει συζητηθεί και άπαντες στην Νέα Ορλεάνη προσπαθούν να μην επηρεάζονται και να μην δίνουν σημασία. Ο Ουίλιαμσον είναι ακόμα παιδί 19 χρονών και βάζει μυϊκό βάρος.... για πλάκα. Στους Πέλικανς τον ελέγχουν ότι μπορεί να μετρηθεί, αλλά τους ενδιαφέρουν άλλα πράγματα σε σχέση με το βάρος του. Η επιστροφή του πάντως θα έχει αυστηρούς κανόνες για εκείνον. Δεν πρόκειται να παίξει back to back αγώνες και θα έχει περιορισμό στα λεπτά του, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές ακόμα λεπτομέρειες.

Η διαδικασία συνεχίζεται και φτάνει σταδιακά στο τέλος της. Η δουλειά με τον Ζάιον δεν πρόκειται να τελειώσει σύντομα, αλλά άπαντες στους Πέλικανς θέλουν να τον δουν να δείχνει όσα έχει δείξει σε αυτούς και αυτά μόνο μια λέξη μπορεί να τα χαρακτηρίσει. Μοναδικά...

Υπομονή μερικές ώρες για να έχουμε δείγμα γραφής!