Παναθηναϊκός: Τα 10 μεγάλα καλάθια... νίκης στην EurοLeague! (vids)

Ένας αγώνας μπάσκετ μπορεί να κριθεί με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Είτε να κερδίσει μια ομάδα με μεγάλη διαφορά στο σκορ, είτε να ολοκληρωθεί με ανταγωνισμό μεν αλλά όχι και μεγάλο δε, είτε φυσικά και στα τελευταία δευτερόλεπτα. Δηλαδή τις στιγμές που η μπάλα θα «καίει» και θα κληθεί κάποιος να πάρει την τελευταία επίθεση της ομάδας του.

Ο Παναθηναϊκός έχει να επιδείξει ουκ ολίγες στιγμές που χρειάστηκε κάποιο μεγάλο σουτ ή κάποιο buzzer beater για να φύγει από το γήπεδο με τη νίκη στα χέρια του. Βέβαια υπήρχε και η άλλη όψη του νομίσματος, αφού υπήρξαν και στιγμές που στο τέλος η μπάλα δεν έκανε το χατίρι των παικτών και το αποτέλεσμα ήταν το άκρως αντίθετο. Η τελευταία φορά που οι «πράσινοι» πανηγύρισαν ένα μεγάλο καλάθι το οποίο έμελλε να αποδειχθεί και καταλυτικό όσον αφορά την πορεία της ομάδας, δεν ήταν άλλο από το τρίποντο του Νικ Καλάθη τον περασμένο Μάρτιο στη Μόσχα.

Ο αρχηγός του «τριφυλλιού» πρόσθεσε ένα ακόμη «μεγάλο καλάθι» του Παναθηναϊκού στην EuroLeague, όπως είχαν κάνει στο παρελθόν παίκτες όπως ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο Μάικ Τζέιμς και ο Νίκος Παππάς. Για να δούμε μερικά από αυτά...

ΝΙΚ ΚΑΛΑΘΗΣ

ΤΣΣΚΑ Μόσχας – Παναθηναϊκός 77-78

Ήταν το ματς για την 27η αγωνιστική της regular season για τη σεζόν 2018-19. Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας είχε προβάδισμα με 77-75 και ο Κλάιμπερν αστοχεί στη δεύτερη βολή στα 9 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του αγώνα. Ο Παπαπέτρου το ριμπάουντ, η μπάλα στα χέρια του Κιλπάτρικ, ξανά στον Παπαπέτρου, ο οποίος είδε δίπλα του τον Νικ Καλάθη αμαρκάριστο και ο αρχηγός του Παναθηναϊκού με μια «βόμβα» με... ταμπλό από τα εννέα μέτρα χάρισε τη νίκη στην ομάδα του με 78-77 μέσα στη Μόσχα!

Παναθηναϊκός – Ζάλγκιρις Κάουνας 94-93

Στο παιχνίδι της 20ης αγωνιστικής για την σεζόν 2017-18 ο Παναθηναϊκός ήρθε... κατάματα με την εντός έδρας ήττα από την Ζάλγκιρις Κάουνας! Ο Κέβιν Πάνγκος με δύσκολο off balance σουτ είχε δώσει προβάδισμα στη λιθουανική ομάδα με 93-92 στα 4.7 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του αγώνα. Όμως, ο Νικ Καλάθης δεν είχε πει την τελευταία του κουβέντα. Με ένα καταπληκτικό coast to coast ανέλαβε την τελευταία επίθεση των «πρασίνων» και με ένα δύσκολο layup έριχνε στο... καναβάτσο τα όνειρα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και των παικτών του για «διπλό» στο ΟΑΚΑ: «This is our house» φώναζε δυνατά μετά το νικητήριο καλάθι...

Μπάμπεργκ – Παναθηναϊκός 83-84

Στο τότε ντεμπούτο του Τσάβι Πασκουάλ στον πάγκο του Παναθηναϊκού, ο Νικ Καλάθης είχε βάλει φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του στο ματς. Απέναντι στη Μπάμπεργκ για την 3η αγωνιστική της σεζόν 2016-17, όχι μόνο είχε αγγίξει το triple double με 13 πόντους, 11 ριμπάουντ και 9 ασίστ, αλλά ήταν εκείνος που πέτυχε το νικητήριο καλάθι για την «πράσινη» απόδραση από τη Βαμβέργη με 84-83. Μετά το άστοχο σουτ του Ρίβερς, πήρε το επιθετικό ριμπάουντ και άφησε τη μπάλα στο καλάθι των αντιπάλων του για το 84-83 και την εκτός έδρας νίκη των «πρασίνων».

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός 65-66

Ήταν το δεύτερο ματς των playoffs του 2013. Ο Παναθηναϊκός ήταν πίσω στο σκορ με 65-63 και ο Δημήτρης Διαμαντίδης κρατούσε τη μπάλα στα χέρια του για την τελευταία επίθεση της ομάδας του. Αφού «ζάλισε» τον Νέιθαν Τζαγουάι με τις ντρίπλες του, με ένα step back βρέθηκε πίσω από τη γραμμή των 6.75 μέτρων και με χέρι... αλφάδι, έστειλε τη μπάλα στο καλάθι της Μπαρτσελόνα. Οι «πράσινοι» πήραν το προβάδισμα με 66-65 το οποίο έμελλε να ήταν και το τελικό σκορ καθώς δεν άλλαξε τίποτα στα 8 εναπομείναντα δευτερόλεπτα για το τέλος του ματς.

Μάλαγα – Παναθηναϊκός 76-77

Στο παιχνίδι της 6ης αγωνιστικής για την σεζόν 2011-12, ο Διαμαντίδης έβαλε το κερασάκι στην τούρτα της δικής του φοβερής απόδοσης στο «Παλάθιο Ντε Λος Ντεπόρτες» της Μάλαγα. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού είχε πετύχει 23 πόντους με 7/11 τρίποντα (!) αλλά το τελευταίο έμελλε να ήταν και το... καλύτερο καθώς ήταν εκείνο που «έγραψε» το τελικό 76-77! Μάλιστα έχει περάσει στην ιστορία και το τάιμ άουτ που είχε προηγηθεί του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος είχε σχεδιάσει την τέλεια επίθεση!

Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα 65-63

Δεν είχαν περάσει καλά-καλά πέντε μέρες από το νικητήριο τρίποντο στη Βαρκελώνη για το πρώτο ματς των playoffs του 2013 και ο «3D» είχε «χτυπήσει» και... πάλι με ένα φοβερό τρίποντο χωρίς ισορροπία και με ταμπλό στο 3ο ματς εκείνης της σειράς στο ΟΑΚΑ! Με αυτό το σουτ έφερε τους «πράσινους» μπροστά στο σκορ με 64-63 και στην ουσία τους έσπρωξε στη νίκη και στο 2-1! Μπορεί σ' εκείνο το σημείο να απέμενε μόλις ενα λεπτό για το τέλος του αγώνα ωστόσο όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια ήταν το σουτ που είχε χαρίσει τη νίκη στον Παναθηναϊκό με 65-63.

Παναθηναϊκός – Ολίμπια Λιουμπλιάνας 95-88

Το βράδυ που ο Δημήτρης Διαμαντίδης είχε ντυθεί... Τρέισι Μακ Γκρέιντι, ήταν και εκείνος που είχε γυρίσει ένα ματς από το πουθενά, σημειώνοντας και το καλάθι που το είχε στείλει στην παράταση (79-79). Συγκεκριμένα είχε πετύχει 13 πόντους στα τελευταία 75 δευτερόλεπτα της κανονικής διάρκειας αγώνα με την Ολίμπια Λιουμπλιάνας στο ΟΑΚΑ ενώ στο έξτρα πεντάλεπτο ο Παναθηναϊκός είχε εύκολο έργο για το 95-88. Ο Διαμαντίδης είχε τελειώσει το παιχνίδι με 16 πόντους και 11 ασίστ.

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε 70-68

Η πιο clutch στιγμή του Νίκου Παππά έλαβε χώρα στο παιχνίδι με αντίπαλο τη Φενέρμπαχτσε στο κλειστό του ΟΑΚΑ για την 4η αγωνιστική της σεζόν 2017-18. Ο Έλληνας γκαρντ ήταν ασταμάτητος στα 28 λεπτά που βρέθηκε στο παρκέ με 24 πόντους (7/12 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 4/5 βολές, 2 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα) και δικαιωματικά είχε πάρει και το τελευταίο σουτ του αγώνα στα 0.5'' για τη λήξη. Τελικό σκορ, Παναθηναϊκός-Φενέρμπαχτσε 70-68.

ΜΑΪΚ ΤΖΕΪΜΣ

Παναθηναϊκός – Ούνικς Καζάν 83-82

O Μάικ Τζέιμς έμελλε να υπογράψει το ματς της 23ης αγωνιστικής στο ΟΑΚΑ μεταξύ του Παναθηναϊκού και της Ούνικς Καζάν. Στα 7'' πριν από το τέλος ο Λατάβιους Ουίλιαμς με 2/2 βολές έδινε προβάδισμα στην ρωσική ομάδα με 82-80 δυσκολεύοντας το έργο του Παναθηναϊκού. Όμως ο Αμερικανός γκαρντ δεν είχε πει την τελευταία του κουβέντα. Με μια προσποίηση άδειασε δύο παίκτες της Ούνικς και «εκτέλεσε» την ομάδα του Καζάν με τρίποντο στην εκπνοή της αναμέτρησης (83-82).

Μακάμπι – Παναθηναϊκός 75-76

Στο ματς για την 28η αγωνιστική τη σεζόν 2017-18, ο Μάικ Τζέιμς όχι μόνο είχε πραγματοποιήσει φοβερό ματς με 27 πόντους (9/11 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 3/5 βολές), 4 ασίστ και 4 κλεψίματα αλλά είχε σημειώσει και το νικητήριο layup για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Ο Αμερικανός γκαρντ ανέλαβε την τελευταία επίθεση της ομάδας του και με υποδειγματικό τρόπο έφτασε στο καλάθι της Μακάμπι για το «διπλό» των «πρασίνων» με 76-75 μέσα στο Τελ Αβίβ!