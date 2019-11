Ο Πιτίνο θέλει να... ξαναλλάξει τον Παναθηναϊκό!

Ένα από τα πλέον δημοφιλή μότο που χρησιμοποιείται κατά κόρον στην άλλη άκρη του Ατλαντικού είναι το «hard work pays off» θέλοντας να υπογραμμίσει ότι μέσα από την σκληρή δουλειά μπορείς να έχεις και αποτελέσματα. Σε οποιονδήποτε τομέα της καθημερινότητας...

Μιλώντας ωστόσο για το μπάσκετ, ένας από τους... εραστές της «σκληρής δουλειάς» δεν είναι άλλος από τον Ρικ Πιτίνο. Άλλωστε μία από τις πλέον διαχρονικές ατάκες του είναι το «those who work the hardest are the last to surrender» όπερ και σημαίνει «αυτοί που δουλεύουν πιο σκληρά είναι και εκείνοι που θα παραδοθούν τελευταίοι». Και αυτό αποδείχθηκε περίτρανα την περσινή σεζόν. Θυμάστε που ήταν ο Παναθηναϊκός πριν από την έλευση του Αμερικανού προπονητή και που έφτασε στο τέλος; Θυμάστε που όλοι τον είχαν ξεγραμμένο από την EuroLeague και τα playoffs, αλλά στο τέλος μπόρεσε να πάρει το εισιτήριο της οκτάδας με ένα εκπληκτικό ντεμαράζ νικών;

Αν μη τι άλλο αποτυπώθηκαν στο έπακρο τα «πιστεύω» του Ρικ Πιτίνο. Από τη μέρα που πέρασε την πόρτα του ΟΑΚΑ ξεκίνησε η «σκληρή δουλειά» και η ομάδα «παραδόθηκε» τελευταία στην (σαφώς ανώτερη) Ρεάλ Μαδρίτης. Είχε βάλει «φαρδιά πλατιά» την σφραγίδα του, καθώς είχε μετατρέψει μια ομάδα που βρισκόταν μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας σε μια ομάδα με αρχές, σε μια ομάδα που έπαιζε όμορφο μπάσκετ, σε μια ομάδα που είχε πάει κόντρα σε όλα τα προγνωστικά, σε μια ομάδα που είχε «αγγίξει» και το break της έδρας στη Μαδρίτη.

Και αυτό ήταν κάτι που αποτυπώθηκε με τον πλέον εμφατικό τρόπο με τη γλώσσα των αριθμών.

α) Πριν από τον Πιτίνο ο Παναθηναϊκός είχε 6-8 ρεκόρ και ήταν 11ος στην βαθμολογία. β) Με τον Πιτίνο τερμάτισε 6ος στην regular season με ρεκόρ 16-14. Δηλαδή υπό τις οδηγίες του Αμερικανού προπονητή είχε 10 νίκες και 6 ήττες σε 16 παιχνίδια. α) Πριν από τον Πιτίνο ο Παναθηναϊκός σημείωνε κατά μέσο όρο 78,2 πόντους (1.096π.) στην επίθεση και δεχόταν 79,8 πόντους (1.118π.) β) Με τον Πιτίνο οι «πράσινοι» βελτιώθηκαν τόσο επιθετικά με 79,4 πόντους κατά μέσο όρο (1.510π. στο σύνολο) όσο και αμυντικά με 77,3 πόντους (1.469π.) α) Πριν από τον Πιτίνο ο Παναθηναϊκός είχε 31,1% στα τρίποντα ενώ επιχειρούσε 22,1 σουτ. β) Με τον Πιτίνο το «τριφύλλι» βελτίωσε το ποσοστό του στο 33,5% έξω από τα 6.75 μέτρα, έχοντας μειώσει κατά 3,1 τις προσπάθειες (19 τρίποντα σε κάθε ματς). α) Πριν από τον Πιτίνο οι παίκτες του Παναθηναϊκού επιχειρούσαν 41 δίποντα σε κάθε παιχνίδι (574 προσπάθειες). β) Με τον Πιτίνο ο Παναθηναϊκός είχε κατά μέσο όρο 46 προσπάθειες για δίποντο, όπερ και σημαίνει 874 σουτ μέσα από τα 6.75 μέτρα. α) Πριν από τον Πιτίνο ο Παναθηναϊκός είχε 31,3 ριμπάουντ σε κάθε ματς μαζεύοντας 439 «σκουπίδια» στο σύνολο. β) Με τον Πιτίνο, ο Εξάστερος ανέβασε την επίδοσή του στη συγκομιδή ριμπάουντ, έχοντας 4,1 περισσότερα κατά μέσο όρο (35,4 συγκεκριμένα με 674 στο σύνολο). α) Πριν από τον Πιτίνο ο Παπαγιάννης είχε 2,5 πόντους και 1,1 ριμπάουντ ανά 9,2 λεπτά συμμετοχής. β) Με τον Πιτίνο ο Έλληνας σέντερ πραγματοποίησε εκτόξευση από τον Μάρτιο και μετά έχοντας κατά μέσο όρο 9 πόντους, 5,3 ριμπάουντ και 30/37 δίποντα (82%!!!) ανά 20,4 λεπτά συμμετοχής. α) Πριν από τον Πιτίνο, ο Ντεσόν Τόμας είχε 7,9 πόντους επιχειρώντας 3,1 τρίποντα σε κάθε ματς (14/43 – 32,5%) και μόλις 0,5 δίποντα περισσότερα, δηλαδή 3,5 (27/51 – 52,9%). β) Με τον Πιτίνο ο Αμερικανός φόργουορντ μέτρησε 11,8 πόντους κατά μέσο όρο, αλλάζοντας τον τρόπο παιχνιδιού του ο οποίος είχε ματαφερθεί στο χαμηλό post. Αποτέλεσμα; Να έχει 5,6 δίποντα (60/107 – 56%) και 2,1 τρίποντα (15/41 – 36,5%) α) Πριν από τον Πιτίνο ο Παναθηναϊκός έπαιζε σχεδόν συνέχεια άμυνα με αλλαγές. β) Με τον Πιτίνο αυτό κόπηκε... μαχαίρι, με τον ίδιο να λέει ότι «όσον αφορά την άμυνα μου αρέσει η πίεση πάνω στην μπάλα και το συνεχές τρέξιμο».

Αυτά ήταν τα 10 πιο βασικά στοιχεία που βελτίωσε ο Hall Of Famer των πάγκων μετά τις 26 Δεκεμβρίου 2018, όταν και πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση στο ΟΑΚΑ απευθείας από το... αεροδρόμιο. Φέτος τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά σε σχέση με πέρυσι, αφού ο Πιτίνο παίρνει την ομάδα σε καλύτερη κατάσταση. Τόσο αγωνιστικά (ειδικά μετά τα δύο σπουδαία «διπλά» στη σειρά σε Κάουνας και Μόναχο) όσο και βαθμολογικά αφού υπάρχει θετικό πρόσημο στο ρεκόρ του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ στην EuroLeague (6-4).

Σημειώστε επίσης ότι θα έχει και έναν επιπλέον μήνα για να δουλέψει, γνωρίζει ήδη πρόσωπα και καταστάσεις, θα έχει επτά παίκτες από την περσινή ομάδα, ενώ έχει αποκτήσει και την ευρωπαϊκή εμπειρία της EuroLeague η οποία θα τον βοηθήσει να προσαρμοστεί πολύ πιο γρήγορα...