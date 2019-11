Ντάνκαν-Πάρκερ-Τζινόμπιλι: Για πάντα μαζί! (pics & vids)

Εδώ και λίγες μέρες ο Τόνι Πάρκερ έχει πάρει τη θέση που του αξίζει στην οροφή του AT&T Center.

Ο θρύλος των Σπερς και της εθνικής Γαλλίας δεν ξέχασε κανέναν κατά τη διάρκεια της απόσυρσης της φανέλας τους από τους Σπερς.

Όμως εκεί που... ράγισαν και τα τσιμέντα ήταν όταν αναφέρθηκε στους συνοδοιπόρους του στο Σαν Αντόνιο όλα αυτά τα χρόνια, Μανού Τζινόμπιλι και Τιμ Ντάνκαν.

«Αυτοί οι δύο τύποι μεγάλωσαν μαζί μου όλα αυτά τα χρόνια. Μαζί σας μπορώ να τα αντιμετωπίσω όλα. Δεν έχετε ιδέα για το πως επηρεάσατε τη ζωή μου. Ο τρόπος που περνάμε τα βράδια μας μιλώντας. Η φιλία μας είναι αυτό που μετράει. Σας αγαπάω και θα είμαστε για πάντα μαζί», είπε συγκινημένος ο TP.

“I love you two and we’ll be together forever.”

Tony Parker shows love to Timmy and Manu #MerciTony pic.twitter.com/wkSijJax2X

— NBA TV (@NBATV) November 12, 2019