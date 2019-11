Οι κορυφαίες «κλωτσοπατινάδες» όλων των εποχών! (vids)

Στο ΝΒΑ έχει πέσει πολύ ξύλο στο πέρασμα των χρόνων και το gazzetta.gr ξεχώρισε για τους αναγνώστες του τις 10 κορυφαίες κλωτσοπατινάδες και τις παρουσιάζει.

Πάμε να μπούμε στο ρινγκ!

Τα κροσέ του «γιατρού» στον Mπερντ

Οι Λάρι Μπερντ και Τζούλιους Έρβινγκ έγραψαν τη δική τους ιστορία στο ΝΒΑ, ειδικά στα 80s. Πάντα μια μάχη των Σίξερς με τους Σέλτικς εκείνη την εποχή, ήταν ιδιαίτερη εξαιτίας των 2 αυτών παιχταράδων. Και σίγουρα θα είχαμε και ευτράπελα. Ο Doctor J σώριασε στο έδαφος τον ηγέτη της Βοστώνης και αυτός πήγε να του ζητήσει τον λόγο, αφού ποτέ δεν σήκωνε… μύγα στο σπαθί του και πάντα ήταν από τους πρώτους που θα περίμενες να δεις σε καυγά. Οι Μαλόουν και Μπάρκλεϊ τον ακινητοποίησαν για να μην χτυπήσει τον Έρβινγκ, με αποτέλεσμα ο σπουδαίος dunker να τον γρονθοκοπήσει ανενόχλητος

Όταν ο Ουάσινγκτον έριξε νοκ-άουτ τον Τομνιανοβίτς

Έχουμε δει γροθιές και γροθιές στο ΝΒΑ, όμως μία θα τη ζήλευε και ο Ρόκι Μπαλμπόα. Μιλάμε για μια από τις διαδημότερες γροθιές στην ιστορία της λίγκας, αν όχι τη διασημότερη. Ο Κέρμιτ Ουάσινγκτον… όπλισε κα διέλυσε τον Ρούντι Τομνιάνοβιτς (έκανε και σπουδαία καριέρα ως προπονητής με πρωτάθλημα). Ο Ρούντι έτρεξε να προστατέψει έναν συμπαίκτη του που είχε αρπαχτεί με τον Τζαμπάρ, αλλά κατέφτασε ο Ουάσινγκτον που λειτούργησε σαν επαγγελματίας πυγμάχος και τον έριξε νοκ-άουτ. Ακόμα ακούει τα πουλάκια να κελαηδάνε, αφού ο θόρυβος που έκανε η μπουνιά πρέπει να το άκουσαν όλοι οι θεατές!

Όκλει vs Μπάρκλεϊ: Με αυτούς τους τρελούς δεν μπλέκεις

Δύο από τα μεγάλ φυντάνια της λίγκας στον συγκεκριμένο τομέα. Ας παραφράσουμε λίγο την γνωστή παροιμία και ας την κάνουμε, όπου ξύλο και καυγάς οι Όκλεϊ και Μπάρκλεϊ πρώτοι! Το 1996 απέδειξαν την φήμη που τους συνόδευε και είχαμε δράματα. Ο σέντερ της ομάδας της Νέας Υόρκης έριξε τον Μπάρκλεϊ στο έδαφος, με τον τελευταίο να σηκώνεται γρήγορα και στη συνέχεια να αρχίζει το… πάρτι.

Γιατί να σταθείς δίπλα στον Μούρνινγκ ρε Βαν Γκάντι;

H δεκαετία των 90s σημαδεύτηκε και από τις ομορφες κόντρες των Χιτ με τους Νικς. Όμως δεν ήταν πάντα τα πράγματα ήρεμα μεταξύ τους. Η κατάσταση μύριζε μπαρούτι και οι κύριοι Λάρι Τζόνσον και Αλόνζο Μούρνινγκ το πήγαν ένα βήμα παραπέρα, ανταλλάσσοντας γροθιές. Και τότε ο προπονητής των Νικς, Τζεφ Βαν Γκαντι είχε την κάκιστη ιδέα να τους χωρίσεις, προσπαθώντας να πιάσει τον Μούρνινγκ από το πόδι. Βέβαια το μόνο που κατάφερε ήταν να συρθεί από τον Zo στο παρκέ, σε μια φάση που θυμούνται όλοι οι λάτρεις του ΝΒΑ που σέβονται τον εαυτό τους.

Το… ξυλίκι των Μπουλς με τους Νικς

Δεν είχαν και τις καλύτερες σχέσεις οι δύο ομάδες εκείνη την εποχή και το απέδειξαν με τον καλύτερο τρόπο στα playoffs του 1994. Ο Χάρπερ των Νικς πέταξε τον Ίνγκλις στο έδαφος και μετά έγινε της… τρελής. Όλα αυτά τα παρακολουθούσε και ο κομισάριος Ντέιβιντ Στερν που πήγε να δει μπάσκετ και είδε μποξ. Όταν σε ένα ματς βρίσκονται παίκτες σαν τον Τζόρνταν και τον Πίπεν από τη μία, αλλά και τους Σταρκς και Γιουν από την άλλη δεν αργεί και πολύ για να γίνει φασαρία.

Ο Λαϊμπίρ βρήκε τον μάστορα του

Ο Λαϊμπίρ σίγουρα αξίζει μια θέση μέσα στους 4-5 πιο βρώμικους παίκτες στην ιστορία της λίγκας. Πολλοί θα ήθελαν να τον δείρουν. Ο Πάρις ήταν ένας από εκείνους που τον γρονθοκόπησαν. Μια μπουνιά που σίγουρα δεν θα ξεχάσει ποτέ του, ο πρωταθλητής του ΝΒΑ με τα bad boys, τους Πίστονς του Τόμας και του Ντούμαρς.

Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια: Shaq Attack vs Sir Charles

Πλέον είναι παρουσιαστές στο ίδιο πάνελ και δεν σταματούν να πειράζουν ο ένας τον άλλο και να τσακώνονται σαν τα κοκόρια. Όμως κάποτε τα… άιματα άναψαν και μέσα στο παρκέ Οι Σακίλ Ο΄Νίλ και Τσαρλς Μπάρκλει δεν κρατήθηκαν στο ματς των Ρόκετς με τους Λέικερς το 1999 και ποιος τους είδε και δεν τους φοβήθηκε Ο Σακίλ έσπρωξε τον Sir Charles, o οποίος νευρίασε και του πέταξε την μπάλα. Μπορείτε να δείτε τι έγινε στη συνέχεια.

Δεν μας τα είπες αυτά κύριε Καρμέλο!

Όταν ένα ματς έχει μια διαφορά 20 πόντων και φτάνει στο τέλος τους, όλοι περιμένουν να μηδενίσει το χρονόμετρο και να πάνε σπίτια τους. Εντάξει όχι όλοι. Υπάρχουν και οι Νάγκετς με τους Νικς. Σε ένα αλήστου μνήμης ματς, ο προπονητής των «σβόλων», Τζορτζ Καρλ, δεν τήρησε το άτυπο fair play και δεν τραβάει τους βασικούς του στον πάγκο.

Οι Νικς που πάντα μπλεκόντουσαν σε καυγάδες, δεν γινόταν να το αφήσουν έτσι αυτό. Όταν ο Τζέι Αρ Σμιθ πάει να σκοράρει, ο Μάρντι Κόλινς του κάνει ένα πολύ σκληρό φάουλ και αρχίζει η κλωτσοπατινάδα στην οποία μπήκαν 10 παίκτες. Μεταξύ αυτών και ο Καρμέλο που έριξε γροθιά στον Κόλινς, ενώ άρπαξε από τον λαιμό τον Ρόμπινσον που ετοιμαζόταν για μανουρα με τον Σμιθ.

Εμπίντ vs Τάουνς και όποιος αντέξει!

Μπαίνει και αυτό στη δεκάδα, αφού είναι η αφορμή που έγινε το αφιέρωμα. Εδώ είχαμε και ένα άλλο άθλημα την πάλη, αφού οι λαβές ήταν το κάτι άλλο από τους ηγέτες των Σίξερς και τους Τίμπεργουλβς. Μέχρι και λαβή υποταγής είδαμε από τον Σίμονς πάνω στον Τάουνς. Λίγο έλειψε να δούμε ένα επεισόδιο του Smackdown ή του Raw πάνω στο παρκέ.

Οι Εμπίντ και Τάουνς όχι απλά πιάστηκαν στα χέρια, αλλά άρχισαν και τα μπουκέτα, με τους συμπαίκτες τους να προσπαθούν να τους χωρίσουν χωρίς επιτυχία. Εκτός από αυτό είχαμε και το κεφαλοκλείδωμα του Σίμονς σε έναν αγώνα που έχει πολύ ξύλο. Πάντως είχαμε και δεύτερο ημίχρονο στο Instagram!

Πίστονς vs Πέισερς: The Malice in the Palace

Εντάξει δεν γινόταν να λείπει από τη λίστα. Χωρίς αυτό, το αφιέρωμα θα ήταν ελλιπές. Με αυτό απογειώνεται. Γιατί πρόκειται για ένα έπος, για την κορυφαία κλωτσοπατινάδα της ιστορίας. Πρωταγωνιστές τα…. καλά παιδιά Ρον Αρτέστ και Μπεν Ουάλας. Σκέψου να τους έχεις απέναντι σου. Τρόμος!

Οι 2 αυτοί σκληροί τύποι… τίναξαν το ματς των Πίστονς με τους Πέισερς. Ο «Βig Ben», το τέρας της ρακέτας του Ντιτρόιτ έριξε γροθιά και με τα δύο χέρια στο πρόσωπο του Αρτέστ. Για λίγο το πράγμα ηρέμησε με την επέμβαση των ψυχραιμότερων. Όμως ένας οπαδός πέταξε ένα κουτάκι αναψυκτικό στον Ρον Αρτέστ, την ώρα που είχε ηρεμήσει και είχε ξαπλώσει στον πάγκο της γραμματείας. Και μετά το χάος.

Τρέλα στο αξέχαστο Palace of Auburn Hills, με τον Αρτέστ να πλακώνεται με τον οπαδό, τον Τζάκσον να ακολουθεί απέναντι σε άλλους οπαδούς και γενικά σχεδόν όλους τους Πέισερς να παίζουν ξύλο με τους οπαδούς των Πίστονς σε μια… κλωτσοπατινάδα που άφησε εποχή. Το παιχνίδι δεν τελείωσε ποτέ, οι παίκτες της Ιντιάνα έφυγαν για τα αποδυτήρια με σκισμένες φανέλες και λουσμένοι με αναψυκτικά, ενώ αυτό το έπος έμεινε στην ιστορία ώς «Μalice in The Palace».

Συνολικά, εννέα παίκτες αποκλείστηκαν από 146 παιχνίδια (137 οι Πέισερς και 9 οι Πίστονς) και έχασαν $11 εκατομμύρια από το μισθό τους. Σε πέντε παίκτες απαγγέλθηκαν κατηγορίες βιαιοπραγίας και τελικά τέλεσαν υπό επιτήρηση για ένα χρόνο, καταδικάστηκαν σε κοινωνική εργασία και έπρεπε να κάνουν θεραπεία για το θυμό τους.

Στον Αρτέστ, όπως ήταν αναμενόμενο, επεβλήθη η μεγαλύτερη ποινή: αποκλείστηκε από όλη τη σεζόν 2004-05, δηλαδή από 86 ματς (73 της κανονικής σεζόν και 13 από τα playoffs) κι έχασε $5 εκατομμύρια.

Aξίζουν μια αναφορά οι εξαιρετικές μπουνιές που αντάλλαξαν οι Ιμπάκα και Κρις στο περσινό Καβς-Ράπτορς, αλλά και τα κροσέ του Ρόντο και του Κρις Πολ στο Ρόκετς-Λέικερς.