Κεν: H ιστορία για το πως η μητέρα του έμεινε έγκυος και άλλαξε η ζωή της είναι απλά υπέροχη! (pic & vid)

Στη νίκη της Γιουβέντους επί της Κάλιαρι στη Σαρδηνία, ο Κεν ήταν ένα ακόμη θύμα ρατσισμού.

Ο άσος της «Γιούβε» ωστόσο, φρόντισε να κάνει αυτά τα αρρωστημένα μυαλά να... σωπάσουν το μίσους τους πανηγυρίζοντας μπροστά τους, το 0-2.

Ο ίδιος είπε αργότερα ότι «αυτή είναι η καλύτερη απάντηση στο ρατσισμό».

Οι περισσότεροι τον ανακαλύψαμε το βράδυ της Tρίτης (2/4), αλλά στη «βέκια σινιόρα πίστευαν στο ταλέντο του από το 2010.

Εγινε, μάλιστα, στα 16 του ο πρώτος παίκτης γεννηθείς του 2000 που αγωνίζεται σε ματς της Serie Α όταν ο Αλέγκρι τον πέρασε στο ματς με την Πεσκάρα στις 19/11 του 2016.

Η πορεία του συνεχώς ανοδική. Το άτομο που πάντα πίστευε σ' αυτόν, η μητέρα του Ιζαμπέλ.

«Είχαμε λίγα χρήματα. Τότε μια μέρα με πήρες στις 5:30 το πρωί, στο δρόμο μου για τη δουλειά, για να μου πει: "Μαμά, έχω μια έκπληξη".

Του είπε: "Όχι, μη μου πεις ότι δεν υπέγραψες στη Γιούβε".

Απάντησε "το έκανα και ξεκινάω σήμερα, θα παραιτηθείς από τη δουλειά σου και θα έρθεις να μείνεις μαζί μου στο Τορίνο».

Έτσι άλλαξαν δύο ζωές. Αυτή του Κεν και της μητέρας του.

Βέβαια η γέννησή του οφείλεται σε ένα θαύμα. Ένα θαύμα στο οποίο οι γιατροί είχαν βάλει απαγορευτικό.

Η Ιζαμπέλ θυμάται: «Η γέννησή του είναι ένα θαύμα. Οι γιατροί μου είχαν πει ότι δεν θα μπορούσα να έχω άλλα παιδιά, έκλαιγα και προσευχόμουν. Ο Τζιοβάνι (ο μεγαλύτερος αδερφός του Μόιζε) μου ζητούσε έναν μικρότερο αδερφό.

Μία νύχτα τον ονειρεύτηκα. Ήρθε για να με βοηθήσει και τέσσερις μήνες μετά ήμουν έγκυος ξανά».

Τα υπόλοιπα τα ξέρετε, σας τα αναφέραμε πιο πάνω. Μία ιστορία που θα μπορούσε να ξεκινήσει να γράφεται ανάποδα. Τα θαύματα όμως δεν έχουν αρχή, απλά συμβαίνουν. Και σίγουρα, στην περίπτωση του Μόιζε δεν έχουν και τέλος. Γιατί, απλά... συνέβη!

“It’s 2019 folks, it’s 2019”

Moise Kean celebrated with the perfect response after being subjected to racist abuse all game

An 85th minute goal

This young man has a bright future ahead of him #SerieA | @footballitalia pic.twitter.com/tHjJUhRYXn

— Premier Sports(@PremierSportsTV) April 3, 2019