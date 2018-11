Η Fab Four του Ντιουκ και ο «επόμενος ΛεΜπρόν»! (pics & vids)

Πολλές ομάδες έχουν γράψει την δική τους ιστορία στο κολεγιακό πρωτάθλημα μπάσκετ και έχουν… στείλει τους παίκτες τους στο ΝΒΑ, εκεί όπου έγραψαν το όνομα τους με χρυσά γράμματα και διαφήμισαν ακόμα περισσότερο το θρυλικό Ντιουκ, μία από τις πιο διάσημες και επιτυχημένες ομάδες του NCAA.

Kαμία από τις προηγούμενες δεν είναι στην ευχάριστη θέση να έχει στις τάξεις της 3 παίκτες που σύμφωνα με τους ειδικούς μπορούν να βρεθούν στην πρώτη τριάδα του draft του 2019. Κάτι πραγματικά μοναδικό. Δεν χρειάζεται να έχεις σπουδάσει… πυρηνική φυσική για να καταλάβεις πως ο Μάικ Σιζέφσκι έχει στη… φαρέτρα ένα απίστευτα ταλαντούχο ρόστερ που αν δεν φτάσει στον τίτλο του NCAA θα θεωρηθεί αποτυχία.

Αυτό που κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρον το project είναι πως οι κύριοι Ζάιον Ουίλιαμσον, RJ Μπάρετ και Κάμερον Ρέντις είναι freshmen, ενώ στην βασική πεντάδα των Blue Devils βρίσκεται άλλος ένας πρωτοετής, ο Τζόουνς.

Oι ομοιότητες με την περίφημη Fab Five του Μίσιγκαν

Σίγουρα δεν γινόταν να λείπουν οι συγκρίσεις με τους τρομερούς FAB Five του Μίσιγκαν. Μια ομάδα που είχε στην πεντάδα της 5 freshmen το 1992 και ήταν τόσο μοναδική και σπουδαία που ανάγκασε το ESPN να φτιάξει μια ταινία για αυτούς, η οποία συγκαταλέγεται στις κορυφαίες του παραγωγές.

Τζίμι Κινγκ, Τζέιλεν Ρόουζ, Ρέι Τζάκσον, Τζουάν Χάουαρντ και Κρις Ουέμπερ συνέθεταν μια… μαγική πεντάδα που τα… διέλυε όλα στο πέρασμα της. Κι όμως έφτασε 2 φορές στην πηγή και νερό δεν… ήπιε.

Έφτασαν στον τελικό του NCAA το 1992, αλλά έχασαν με 71-51 από το Ντιούκ, ενώ το ξαναέκαναν την επόμενη χρονιά ως δευτεροετείς, αλλά αυτή τη φορά το North Carolina τους έσβησε το όνειρο. Ηττήθηκαν με 77-71 σε μια αναμέτρηση που όλοι θυμούνται το timeout που ζήτησε ο Ουέμπερ και χρεώθηκε με τεχνική ποινή, αφού δεν είχε άλλα timeout η ομάδα του. Ένα λάθος που στέρησε έναν τίτλο από μια εκπληκτική ομάδα.

Από αυτήν την πεντάδα, οι 4 έκαναν καριέρα στο ΝΒΑ (μόνο ο Τζάκσον δεν τα κατάφερε). Ο Τζίμι Κινγκ έπαιξε μόλις 2 σεζόν στο ΝΒΑ, ενώ οι Ρόουζ, Χάουαρντ και Κρις Ουέμπερ έκαναν σπουδαία πράγματα στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη.

Μια fun to watch ομαδάρα

Αυτά για να έχουμε μια αίσθηση του τι πάει να κάνει το Ντιούκ με τους Ουίλιαμσον, Ρέντις, Μπάρετ και Τζόουνς.

Ακόμα και αυτοί που δεν… πεθαίνουν με το NCAA και ενδιαφέρονται μόνο για το ΝΒΑ, καλό θα είναι να αφιερώσουν 4-5 λεπτά από τον χρόνο τους για να απολαύσουν το θέαμα που προσφέρουν τα παιδιά του «Coach K».

Μέχρι στιγμής οι Blue Devils…. πετάνε με 4 νίκες σε 4 ματς και η τριάδα Ουίλιαμσον, Μπάρετ και Ρέντις… κάνει όργια στο παρκέ.

Η… αρμάδα του Σιζέφκσι έχει… σκορπίσει το Κεντάκι με 118-84, το Άρμι με 94-72, το Eastern Michigan το 84-46 και το San Diego State με 90-64. Σε αυτές τις 3 αναμετρήσεις η μαγική τριάδα των Ουίλιαμσον, Ρέντις και Μπάρετ αναλαμβάνει να… βομβαρδίσει το αντίπαλο καλάθι, ενώ ο τέταρτος της περέας των freshmen, ο Τζόουνς έχει πάρει επ’ ώμου την δημιουργία, όντας ο πρώτος πασέρ της ομάδας (7.5 ασίστ ανά ματς)

Τα δύο κορυφαία prospects για το draft του 2019, δηλαδή οι Ουίλιαμσον και Μπάρετ, κάνουν θραύση στο σκοράρισμα (22.3 πόντους ο πρώτος και 24 ο δεύτερος), ενώ πολύ καλά τα πάει και ο Ρέντις (16.5) που σύμφωνα με τους ειδικούς του draft συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να βρεθεί στο Νο.3 της διαδικασίας.

Ο «επόμενος ΛεΜπρόν»

Τον μεγαλύτερο ντόρο τον έχει κάνει ο Ζάιον Ουίλιαμσον, έναν παίκτη που οι… ψαγμένοι γνωρίζουν εδώ και πολλά χρόνια, αφού σίγουρα θα έχουν παρακολουθήσει τα videos με τα εκπληκτικά καρφώματα που μας χάριζε σε μικρή ηλικία. Μοιραία έχουν αρχίσει να τον συγκρίσει με τον σπουδαίο ΛεΜπρόν λόγω του τρόπου παιχνιδιού του και της σωματοδομής του. «Κτήνος» πραγματικό.

Μιλάμε για έναν τύπο που είναι πιο βαρύς από όλους του παίκτες του ΝΒΑ εκτός του Μπόμπαν Μαριάνοβιτς. Πραγματικό «τέρας της φύσης» που τρομάζει, τρομοκρατεί τους αντιπάλους του κάθε φορά που τους συναντά στα παρκέ. Μπορεί να σκοράρει από το ζωγραφιστό, χρησιμοπιώντας τον όγκο του, έχει το μπασκετικό I.Q να βρει τον ελεύθερο συμπαίκτη, όταν όλη η αντίπαλη ομάδα έχει κλείσει σε αυτόν και έτσι βγάζει το σουτ που θέλει ο Σιζέφσκι.

Παίκτης με καλό χειρισμό της μπάλας, ταχύτητα, εκρηκτικότητα και φυσικά… πηδάει στο Θεό. Έχει… φτερά στα πόδια και τα καρφώματα του κάνουν το κοινό που βρίσκεται στο γήπεδο, αλλά και τους τηλεθεατές να… παραληρούν. Όταν επιλέγει να κάνει τη διείσδυση, τον σταματάς μόνο με φάουλ.

Μπορεί να κάνει… πλάκα στην επίθεση, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως παραμελεί την άμυνα. Κατεβάζει τα ριμπάουντ με χαρακτηριστική άνεση (9.5 ανά ματς), ενώ δεν σταματά να μοιράζει τάπες (2.5 μέσο όρο) σε όποιον πάει να πλησιάσει το καλάθι του Ντιούκ. Ξέρει να παίρνει εξαιρετικές θέσεις στη ρακέτα για να παίρνει το αμυντικό ή το επιθετικό ριμπάουντ. Χρησιμοποιεί το σώματα του εξαίσια για να πάρει πλεονέκτημα από τους αντιπάλους του.

Είναι τόσο δημοφιλής στα 18 του σε σημείο να έχει 2 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram, ενώ πολλοί stars βλέπουν την πλάτη του όσον αφορά τους ανθρώπους που τους ακολουθούν στα social media. Ο εντυπωσιακός dunker του Ντιουκ έχει τεράστια επίδραση στο μπάσκετ στις ΗΠΑ και η φήμη του συνεχώς εξαπλώνεται και εκτός συνόρων.

Λατρεύει να βάζει τη μπάλα στο παρκέ, να πλησιάζει στο καλάθι και να τελειώνει τη φάση στο ζωγραφιστό με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Είναι κυριάρχoς στο NCAA και ανυπομονεί να μπει στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ για να τεστάρει τα δυνάμεις του κόντρα στους κορυφαίους παίκτες του πλανήτη. Ο Ζάιον ήρθε για να μείνει.

Μην ξεχνάτε τους Ρέντις και Μπάρετ

Ο Ουίλιαμσον κλέβει την παράσταση, αλλά παιχταράδες είναι και οι Μπάρετ και Ρέντις.

O Mπάρετ θα παλέψει με τον Ζάιον για να είναι το Νο.1 του draft. Φοβερός χειριστής μπάλας που δεν φοβάται να κάνει τη διείσδυση και να τα βάλει με πιο ψηλούς και δυνατούς αντιπάλους. Ταχύτατος, εκρηκτικός, εντυπωσιακός. Ξέρει να… πατάει το γκάζι όταν νιώθει πως η ομάδα του θα πρέπει να ανεβασει το τέμπο. Όπως και ο Ουίλιαμσον, αρέσκεται στο να παίρνει τη μπάλα έξω από τρίποντο, να την βάζει στο παρκέ και να τελειώνει τη φάση κοντά στο καλάθι. Όταν πρέπει θα βγάλει και την ασίστ του, αφού ξέρει να διαβάζει τις καταστάσεις. O ταλαντούχος shooting guard μετρά 4.5 ασίστ μέσο όρο. Μια καθαρά μπασκετική φιγούρα που είναι απόλαυση να τον παρακολουθείς. Μέχρι στιγμής έχει σκοράρει τουλάχιστον 20 πόντους στα πρώτα 4 ματς του, κάτι που έχει συμβεί μόνο από έναν παίκτη στο ΝCAA τις τελευταίες 10 σεζόν, τον Τζαμπάρι Πάρκερ (είχε 7 σερί τη σεζόν 2013-14).

RJ Barrett has scored at least 20 points in each of his first 4 games. Over the last 10 seasons, the only men's player with a longer 20-point streak to begin his career is Jabari Parker (7 in 2013-14). pic.twitter.com/gOU7IR7TZY

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 20 Νοεμβρίου 2018