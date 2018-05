Υπερπαίκτης είναι, όχι υπερήρωας για να αποκλείσει την ΟΜΑΔΑ! (pics & vids)

Μπορεί οι Καβαλίερς να… σκούπισαν τους Ράπτορς με 4-0 χάρη στα… όργια του ΛεΜπρόν, αλλά στους τελικούς Ανατολής τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για αυτούς. Οι Σέλτικς είναι μια ομάδα που έχει μάθει να… ζει όλα τη χρονιά με τις ατυχίες, τους τραυματισμούς, τις απώλειες και τα καταφέρνει περίφημα.

Συνήλθε γρήγορα από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Χέιγουορντ στο πρώτο ματς της σεζόν με τους Καβς, ενώ προσαρμόστηκε με τον καλύτερο τρόπο στην είδηση πως ο Κάιρι Ίρβινγκ θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, δηλαδή δεν θα τον έχει στα playoffs.

Η ομαδάρα του Στίβενς

Oι Κέλτες δείχνουν απίστευτη συνοχή σαν ομάδα, ενώ διαθέτουν πολλές λύσεις στον επιθετικό τομέα. Δεν εξαρτώνται από ένα άτομο όπως οι Καβς. Στην περίπτωση του Κλίβελαντ αν σταματήσεις τον ΛεΜπρόν, το… πάρτι τελείωσε. Από την άλλη η Βοστώνη έχει στο ρόστερ της 6 παίκτες που μπορούν να βγουν μπροστά και να καλύψουν μια κακή μέρα ενός συμπαίκτη τους.

Αλ Χόρφορντ, Τζέιλεν Μπράουν, Μάρκους Μόρις, Τζέισον Τέιτουμ, Μάρκους Σμαρτ και Τέρι Ροζίερ είναι πανέτοιμοι ανά πάσα στιγμή να βοηθήσουν τους Σέλτικς να βοηθήσουν τον σκοπό τους. Οι Σέλτικς είναι μια ομάδα με όλη τη σημασία της λέξεως. Σκληρή όσο καμία στο ΝΒΑ με έναν εκπληκτικό προπονητή που δεν αφήνει τίποτα στην τύχη και αποτελεί φαβορί για το βραβείο του coach of the year.

Mάλιστα οι Σέλτικς είναι η ομάδα με τους περισσότερους πόντους, στην πρώτη επίθεση τους μετά από timeout που καλεί ο Στίβενς. Κάτι που δείχνει πόσο διαβασμένος είναι και πόσο πιστά οι παίκτες του ακολουθούν το πλάνο του.

Πολυφωνία στην επίθεση

The Celtics took a balanced approach, having a different leading scorer in all 4 quarters of the game pic.twitter.com/PcHsL0yJ4A

Η «μαγική» εξάδα των Σέλτικς που προαναφέραμε κάνει πολλά πράγματα πάνω στο παρκέ, ενώ συνεισφέρει με τον καλύτερο τρόπο στο σκοράρισμα. Μέχρι στιγμής στα playoffs o Τέιτουμ μετράει 18.1 πόντους, ο Μπράουν 17.8, ο Ροζίερ 17.4, ο Ροζίερ 17.1, ο Μάρκους Μόρις 12.9 και ο σπουδαίος αμυντικός Μάρκους Σμαρτ 10.5 πόντους και 1.9 κλεψίματα.

Επιθετική πολυφωνία που δύσκολα αντιμετωπίζεις!

Όσον αφορά στο Game 1 των τελικών Ανατολής, οι Σέλτικς βρήκαν λύσεις από τους Μπράουν (23 πόντοι), Μόρις (21 πόντοι), Χόρφορντ 20 πόντοι, και Τέιτουμ (16 πόντοι). Στο δεύτερο παιχνίδι είχαν 6 παίκτες πάνω από 10 πόντους, ενώ σημαντική βοήθεια πήραν και από τον Λάρκιν που μέτρησε 11 πόντους

Η… μοναξιά του ΛεΜπρόν

Στον… πλανήτη των Καβς υπάρχει μόνο ο ΛεΜπρόν, ο οποίος παίρνει λίγη βοήθεια από τον Λοβ. Ο «Βασιλιάς» μετράει 33.4 πόντους μέσο όρο στα playoffs, ενώ ο Λοβ έχει 15.5 ανά ματς. Ο τρίτος που βρίσκεται πάνω από τους 10 πόντους μέσο όρο (10.2) είναι ο Κορβερ, ο οποίος όμως δεν μπορεί να συνεισφέρει σε κάποιο άλλο τομέα του παιχνιδιού παρά μόνο στο τρίποντο. Αν δεν του… μπουν τα σουτ, τότε δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα.

Όσον αφορά το πρώτο ματς κόντρα στους Κέλτες δεν γινόταν οι Καβς να αποφύγουν τον διασυρμό (108-83). Ο ΛεΜπρόν έμεινε στους 15 πόντους, ενώ είχε 9 ασίστ και 7 ριμπάουντ, ενώ ο Λοβ μέτρησε 17. Οι 11 πόντοι του Χουντ και οι 10 του Κλάρκσον δεν έφταναν για να σώσουν τους «ιππότες».

The Celtics starting backcourt of Terry Rozier and Jaylen Brown outscored the Cavaliers backcourt of George Hill and J.R. Smith 41-3 pic.twitter.com/MsDVv3CPFp

Η «γύμνια» του Κλίβελαντ φάνηκε στο Game 2, εκεί όπου διεκδίκησε για μεγάλο χρονικό διάστημα του παιχνιδιού τη νίκη, αλλά και πάλι δεν είχε λύσεις επιθετικά στο τέλος. Ο ηγέτης του είχε 42 πόντους και τους συνδύασε με triple double, ενώ καλό ματς έκανε και ο Λοβ με 22 πόντους και 15 ριμπάουντ. Κι από εκεί και πέρα το…. Χάος, το απόλυτο τίποτα. Ο μοναδικός που δείχνει να μπορεί να βοηθήσει τον ΛεΜπρόν είναι ο Λοβ. Όλοι οι άλλοι αδυνατούν να αντέξουν το βάρος μιας σειράς τελικών Ανατολής, κάτι που αν δεν αλλάξει οι Σέλτικς θα πρέπει να ετοιμάζονται για του τελικούς του ΝΒΑ απέναντι σε Ουόριορς ή Ρόκετς.

Ένα στατιστικό που λέει πολλά για την σειρά των Σέλτικς κόντρα στους Καβς είναι και η χαώδης διαφορά που υπήρξε ανάμεσα στους βασικούς γκαρντ των δύο ομάδων στο Game 2. Ροζίερ και Μπράουν είχαν 41 πόντους, τη στιγμή που οι Σμιθ και Τζορτζ Χιλ μέτρησαν μόλις 3. Μια διαφορά 38 πόντων που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη νίκη των Κελτών.

Μόρις: O «εξολοθρευτής» του ΛεΜπρόν

Marcus Morris has been one of the few players who can slow down LeBron James. In two games, James has only 11 points on 4-14 shooting when being defended by Morris pic.twitter.com/XgdTrHz06P

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 16 Μαΐου 2018