Δωρητής αίματος υπολογίζεται ότι έσωσε χιλιάδες παιδιά λόγω σπάνιων αντισωμάτων στο αίμα του (pics & vid)

O Tζέιμς Χάρισον από την Αυστραλία θεωρείται -κι όχι άδικα- ως ένας από τους σύγχρονους ήρωες του κράτους της Ωκεανίας, καθώς υπολογίζεται πως έσωσε τις ζωές εκατομμυρίων βρεφών και μικρών παιδιών, λόγω των μοναδικών αντισωμάτων που έχει στο αίμα του.

0 81χρονος σήμερα Χάρισον είναι ενεργός αιμοδότης εδώ και 6 σχεδόν δεκαετίες, έχοντας προσφέρει το πολύτιμο αίμα του περισσότερες από 1.100 φορές μέχρι σήμερα, λαμβάνοντας το προσωνύμιο του «άντρα με το χρυσό χέρι».

