Πολύ περίεργο: Η πρώτη φωτογραφία από το μυστηριώδες γυαλιστερό «ζελέ» στη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης (pic)

Σχεδόν 20 μέρες μετά την ανακάλυψη του παράξενου, γυαλιστερού σαν ζελέ, υλικού στη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού, η Κίνα επιδιώκει να φτάσει σε βάθος την έρευνα για το τι είναι αυτή η αλλόκοτη ουσία.

Το ρόβερ Yutu-2 του σκάφους Chang'e-4, το οποίο, θυμίζουμε, προσεληνώθηκε τον περασμένο Ιανουάριο στην ανεξερεύνητη πλευρά της Σελήνης (πρώτη η Κίνα έφτασε εκεί), έκανε την ανακάλυψη, αλλά χρειαζόταν να σταματήσει τη λειτουργία του αμέσως μετά, για να «ξεκουραστεί». Ο λόγος που ο εξοπλισμός του ρόβερ «σβήνει», και μάλιστα για 14 μέρες κάθε φορά, είναι επειδή η σεληνιακή νύχτα είναι τόσο κρύα, που θα παγώσει και θα καταστρέψει τους τροχούς του. Ουσιαστικά, έτσι αυτοπροστατεύεται.

Την περασμένη εβδομάδα, όμως, το Yutu-2 «ξύπνησε» και η Κίνα τού έδωσε άμεσα «εντολή» να επιστρέψει στον κρατήρα, όπου εντόπισε το «ζελέ», προκειμένου να φωτογραφίσει, να συλλέξει και να μελετήσει το υλικό. Τα κινεζικά ΜΜΕ αποκάλυψαν κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με το πώς η κινεζική διαστημική υπηρεσία (CNSA) προτίθετο να εντοπίσει το υλικό. Όπως μετέδωσαν, η πρώτη προσπάθειά του να φτάσει κοντά στον κρατήρα ήταν ανεπιτυχής, αλλά μια δεύτερη προσπάθεια επέτρεψε στο μηχάνημα να φτάσει αρκετά κοντά, για να μελετήσει την ουσία με το ενσωματωμένο φασματόμετρό του.

«Μελετήθηκε επιτυχώς», αποκάλυψε η CNSA, «αλλά τα ακριβή ευρήματα εξακολουθούν να είναι ένα μυστήριο».

Ένα μέλος της ομάδας κοίταξε την κύρια κάμερα του ρόβερ τον περασμένο Αύγουστο και είδε τον μικρό κρατήρα, που φάνηκε να περιέχει γυαλιστερό υλικό, με χρώμα εντελώς διαφορετικό από αυτό όπου επικρατεί στη σεληνιακή επιφάνεια, σύμφωνα με το space.com. Αφού είδαν τις εικόνες, τότε, οι επιστήμονες αποφάσισαν να αναβάλουν τα σχέδιά τους, να στείλουν το Yutu-2 ακόμη πιο δυτικά, και το «διέταξαν» να ελέγξει το περίεργο υλικό.

Το ρόβερ προσέγγισε προσεκτικά τον κρατήρα και στη συνέχεια «στόχευσε» στο περίεργο υλικό. Ωστόσο, επειδή έπρεπε να «κοιμηθεί», πρόλαβε μόνο να επιβεβαιώσει πως, πράγματι, στο σημείο υπήρχε μια «ουσία σαν ζελέ με ασυνήθιστο χρώμα». Μια πιθανή θεωρία που προτάθηκε από ερευνητές -που δεν ασχολούνται με την αποστολή- είναι ότι η ουσία είναι λιωμένο γυαλί, που δημιουργήθηκε από μετεωρίτες, που συγκρούστηκαν στην επιφάνεια της Σελήνης.

Θα περιμένουμε τα οριστικά αποτελέσματα, η πρώτη φωτογραφία από το υλικό, ωστόσο, είναι, όντως, πολύ περίεργη...

On September 2th, 2019 @PDChina reported that Moonrover #Yutu2 has found an unusually colored gel-like material in a small impact crater. Now a first black-and-white image was released. It looks really weird! Some kind of artifact? #Moon #Weixin @XHNews @CNSA_en @WeChatApp pic.twitter.com/feTYGvrlCB — Jens Christian Heuer (@Pharmakologie) September 23, 2019

A cropped close-up image of the mysterious gel-like material on the far side of the moon pic.twitter.com/8jzkfmSpbj — Çetin Bozkurt (@Cetin38255063) September 22, 2019