Το Messenger του Facebook ετοιμάζει μία θεαματική αλλαγή (pics)

Το Facebook και οι εταιρίες που ανήκουν σε αυτό, δεν είχαν ποτέ πρόβλημα στο να παίρνουν ιδέες άλλων και να ενσωματώνουν στα δικά τους προϊόντα.

Έτσι, η απόφαση της Apple να βάλει το dark mode ως μία από τις επιλογές της, δεν το άφησαν αδιάφορο.

Πόσω μάλλον από τη στιγμή που το μαύρισμα στο backround βοηθάει στο διάβασμα, αλλά και στο να μειωθεί η χρήση της μπαταρίας. Κάτι που αποτελούσε ανοιχτή... πληγή για τα iPhone.



Facebook Messenger is testing Dark Mode in the new UI

Το τεχνικό τμήμα του Messenger, της εφαρμογής δηλαδή για τα μηνύματα στο Facebook, ετοιμάζεται να λανσάρει νέο look το οποίο θα είναι κατάμαυρο.

Κάτι που αρχικά υπήρξε ως φήμη, η οποία όμως στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε...

Hey Cole! We are planning to introduce Dark Mode after we've finished rolling out the new Messenger to everyone globally. Stay tuned! -MH

— Messenger (@messenger) November 16, 2018