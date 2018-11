Ένα iPhone εξερράγη μόλις έκανε το update το iOS 12 (pics)

Μπροστά σε ένα όχι και τόσο συνηθισμένο περιστατικό βρέθηκε ένας κάτοικος της Ουάσιγκτον, λίγο μετά το update του iOS 12 που έκανε στην συσκευή του.

Ο Ρόκι Μοχάμεντ είχε βάλει το iPhone X να φορτίζει μόλις είχε ολοκληρωθεί η ενημέρωση στη νέα έκδοση iOS, όμως όταν πήγε να πιάσει το τηλέφωνο αυτό έκαιγε αρκετά, σε τέτοιο βαθμό που του έπεσε από τα χέρια...

Αμέσως άρχισε να βγάζει καπνούς και λίγο μετά εξερράγη...

Η Apple απάντησε στο μήνυμά του στο Twitter, λέγοντας πως «σίγουρα δεν πρόκειται για συνηθισμένη συμπεριφορά», ζητώντας παράλληλα περισσότερα στοιχεία από τον Ρόκι Μοχαμάντ, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες θέλησε να δει η ίδια την συσκευή.



@Apple iPhone X just got hot and exploded in the process of upgrading to 12.1 IOS. What’s going on here??? pic.twitter.com/OhljIICJan

— Rocky Mohamadali (@rocky_mohamad) November 14, 2018