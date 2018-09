Αυτά είναι τα νέα iPhone: Οθόνες 5,8 ιντσών κι ιλιγγιώδεις τιμές (pics)

Αυτό είναι το καλύτερο iPhone που έχουμε φτιάξει, δηλώνει ο Τιμ Κουκ παρουσιάζοντας το iPhone XS.

Είναι το iPhone με την μεγαλύτερη οθόνη. Αλλά έχει το ίδιο μέγεθος με τα παλαιότερα μοντέλα των 5,8 ιντσών.

Το iPhone Xs Max φέρει οθόνη 6,5 ιντσών που είναι και η μεγαλύτερη σε iPhone μέχρι στιγμής.

Το iPhone Xs με 64GB αποθηκευτικού χώρου στοιχίζει 899 δολάρια ενώ το αντίστοιχης χωρητικότητας iPhone Xs Max στοιχίζει 1.100 δολάρια.

Το νέο τσιπ που θα «φοράνε» τα iPhone Xs και iPhone Xs Max είναι το A12 Bionic. Διαθέτει 6πύρηνη CPU και 4πύρηνη GPU (που θα είναι 50% πιο γρήγορη από το Α11).

To iPhone Xs θα κυκλοφορήσει σε Χρυσό, Ασημένιο και Space Gray.

Η νέα κάμερα του iPhone είναι 12 Megapixel με μεγαλύτερο αισθητήρα και σύστημα σταθεροποίησης. Διαθέτει επίσης και έναν χαρακτηριστικό: Το Smart HDR.

Μέχρι και στατιστικά για βελτίωση του σουτ στο μπάσκετ θα προσφέρει το νέο iPhone

There's a new app, Home Court, for the new iPhones which uses recordings of you, AR and ML to show you how to actually make basketball shots. #AppleEvent pic.twitter.com/tqQrnulZyl

