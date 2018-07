Το «Ματωμένο Φεγγάρι» καταφθάνει: Η μεγαλύτερη έκλειψη του 21ου αιώνα (pics)

Η μεγαλύτερη έκλειψη του 21ου αιώνα θα συμβεί σήμερα Παρασκευή. Η ολική έκλειψη θα διαρκέσει 1 ώρα, 43 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα.

Το φεγγάρι θα «κρυφτεί» εντελώς από τη σκιά της γης, που θα περάσει μεταξύ Ήλιου και Σελήνης.

''Εδώ παίζεις στην έδρα σου και με Cash Out* '' *Ισχύουν Όροι και Προυποθέσεις

Με δεδομένο ότι η Σελήνη είναι αυτή τη στιγμή στο απόγειό της, η έκλειψη θα είναι η μεγαλύτερη των τελευταίων 100 ετών.

Blood Moon aka Lunar Eclipse, this weekend. The longest eclipse in South Africa in a past Century. #LunarEclipse2018 #TSAon3 pic.twitter.com/zqOKH5DZbe

— #TSAon3 (@TrendingSAon3) July 26, 2018