Έτοιμος για σπαθομαχία Jedi σε διευρυμένη πραγματικότητα;

Πριν ένα μήνα, είχαμε όμως μια εξέλιξη σημαντική: στις 4 Μαΐου («Ημέρα του Πολέμου των Άστρων», αν αγαπάτε), η Lenovo και η Disney ανακοίνωσαν ότι το παιχνίδι τους για εκπαίδευση νέων τζεντάι στην τέχνη της σπαθομαχίας με τις σπάθες φωτός θα έχει πλέον τη δυνατότητα multiplayer!

Μέχρι τότε, είχαμε να αντιμετωπίσουμε τα εικονικά «αντίγραφα» του Νταρθ Βέιντερ και του Κάιλο Ρεν. Εστιάζαμε την προσοχή μας και αντιδρούσαμε σε οπτικοποιημένη ενόραση: βέλη και γραμμές μας «έλεγαν» πώς να αποφύγουμε τα πλάγια χτυπήματα της σπάθας του Βέιντερ ή τα νευρικά καρφώματα της σπάθας του Ρεν. Αυτά τα οπτικά βοηθήματα είναι η τζεντάι διαίσθησή μας. Και είναι εξίσου σημαντικά στο multiplayer.

Το σύστημα καθοδηγεί τον κάθε παίκτη πού θα αμυνθεί και πού θα χτυπήσει. Αυτός που είναι σε μεγαλύτερο βαθμό ένα με τη Δύναμη - ο πιο ταχύς και ο πιο συγκεντρωμένος - είναι αυτός που θα νικήσει.

May the Force be with you!

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ