Digital Citizen: ένα συναρπαστικό φεστιβάλ για τις νέες, ψηφιακές τεχνολογίες (pics)

Το INNOVATHENS powered by Samsung, ο Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων , μετά τη μεγάλη επιτυχία του περσινού GiG (Get into Games), διοργανώνει, από τον Μάιο έως και το Δεκέμβριο, το Digital Citizen, ένα συναρπαστικό φεστιβάλ αφιερωμένο στις νέες, ψηφιακές τεχνολογίες γεμάτο workshops, ημερίδες, ομιλίες, συζητήσεις και όχι μόνο…

Ζούμε σε ένα κόσμο που μία πληροφορία ή μία είδηση διαδίδεται σε όλο τον πλανήτη μέσα σε λίγα λεπτά, που σπίτια ολόκληρα κατασκευάζονται με 3D printers, που μπορείς να δεις, να ακούσεις, να αλληλεπιδράσεις με ένα περιβάλλον χωρίς να έχεις βρεθεί ποτέ σ’ αυτό, ενώ το μέλλον μας είναι φτιαγμένο από αλγόριθμους, ψηφία και pixels… Οι νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο έχουν καταργήσει αποστάσεις και σύνορα, διαχωριστικές γραμμές του πραγματικού κόσμου, δημιουργώντας ταυτόχρονα νέους δρόμους επικοινωνίας και πληροφόρησης, ανταλλαγής απόψεων, απόκτησης γνώσης και εμπειρίας. Μέσα στον ψηφιακό κόσμο, ο καθένας μας μπορεί να συμμετέχει, να δικτυώνεται, να αλληλεπιδρά και να δημιουργεί ως παγκόσμιος, διαδικτυακός πολίτης, ως “Digital Citizen”.

Ξεκινάμε λοιπόν το Μάιο με… Digital skills workshops για όλους, μέσα από τα οποία θα αναπτύξουμε νέες δεξιότητες και θα έρθουμε σε επαφή με σύγχρονα εργαλεία. Αν θέλεις κι εσύ να μάθεις να φτιάξεις από την αρχή μία ιστοσελίδα, να σχεδιάζεις το δικό σου tailor made portfolio ή βιογραφικό, να επεξεργάζεσαι φωτογραφίες ψηφιακά, να κατασκευάζεις ένα… ρομπότ ή αν είσαι… νέος άνω των 65 και θέλεις να μάθεις να χρησιμοποιείς το Facebook, σε περιμένουμε στο INNOVATHENS!

*Περισσότερες πληροφορίες: www.innovathens.gr #DigitalCitizen

Αναλυτικά τα εργαστήρια:

Adobe InDesign | 3-5 Μαίου

Εισηγητής: Νίκος Γαζετάς

Ο κύκλος εργαστηρίων στοχεύει στην εκμάθηση των βασικών τεχνικών του Adobe InDesign, με στόχο οι συμμετέχοντες να φτιάξουν ένα interactive PDF με το portfolio ή το βιογραφικό τους, και περιλαμβάνει τις ενότητες:

Layout Σελίδας

Δημιουργία πρότυπων σελίδων

Δημιουργία στηλών

Εισαγωγή κειμένου

Επεξεργασία κειμένου

Εισαγωγή εικόνων

Αλληλεπίδραση κειμένου και εικόνων

Αυτοματοποίηση ροής εργασίας

Επεξεργασία και δημιουργία χρωμάτων

Κλείσιμο PDF για την εκτύπωση

Ημερομηνίες:

3, 4 Μαΐου, 17.00-21.00

5 Μαΐου, 15.00-19.00

Κόστος συμμετοχής: 70 ευρώ

*Κόστος συμμετοχής για Adobe InDesign και Adobe Photoshop μαζί: 100 ευρώ

Περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις εδώ .

*Μετά την ολοκλήρωση του εργαστηρίου, θα δοθεί πιστοποίηση της Adobe.

*Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να έχουν μαζί τους το δικό τους laptop.

Arduino | 8-17 Μαΐου

Επιστημονικός υπεύθυνος: Δημήτρης Λουκάτος

Σε συνεργασία με την EDUMOTIVA

Πώς μπορείς να κάνεις τα φώτα και τις ηλεκτρικές συσκευές του σπιτιού σου να αναβοσβήνουν αυτόματα; Θέλεις να κατασκευάσεις το δικό σου ρομπότ; Έλα σε επαφή με τις κατάλληλες τεχνολογίες για να δημιουργείς απλές ηλεκτρονικές κατασκευές. Οι συμμετέχοντες σε μικρές ομάδες θα μάθουν να χρησιμοποιούν τεχνολογίες Raspberry Pi, Arduino, DIY ηλεκτρονικών και εικονιστικού προγραμματιστικού περιβάλλοντος.

Ο κύκλος εργαστηρίων περιλαμβάνει τις ενότητες:

Γνωριμία με τον Arduino UNO, τις δυνατότητές του και τη διασύνδεσή του με υπολογιστικά συστήματα

Γνωριμία και χρήση περιβαλλόντων προγραμματισμού για το Arduino (Arduino IDE, Ardublock, Snap4Arduino, τροποποιημένες εκδόσεις του MIT Scratch)

Τεχνικές αξιοποίησης αισθητήρων (αναλογικών και ψηφιακών), κατανόηση και ανάπτυξη απλών εφαρμογών με τη βοήθεια του Arduino

Τεχνικές αξιοποίησης ενεργοποιητών, κατανόηση και ανάπτυξη απλών εφαρμογών με τη βοήθεια του Arduino

Ανάπτυξη συνδυαστικών εργασιών με έμφαση στη διάδραση με τον άνθρωπο και το φυσικό κόσμο

Ημερομηνίες: 8, 10, 11, 15 και 17 Μαΐου

Ώρες: 17.00-20.00

Κόστος συμμετοχής: 150 ευρώ

Περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις εδώ .

*Μετά την ολοκλήρωση του εργαστηρίου, θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

*Ο εξοπλισμός για την παρακολούθηση του σεμιναρίου παρέχεται.

Adobe Photoshop | 10-12 Μαΐου

Εισηγητής: Νίκος Γαζετάς

Κύκλος εργαστηρίων που στοχεύει στην εκμάθηση των τεχνικών επεξεργασίας εικόνων μέσω του Photoshop, του διάσημου λογισμικού Adobe.

Θα εξοικειωθούμε με την ψηφιακή φωτογραφία και τα χρώματα ενώ θα γίνει, παράλληλα, μια εισαγωγή στο πρόγραμμα και, μέσα από μεθοδικά βήματα και απλά παραδείγματα, θα έρθουμε σε επαφή με διαφορετικά εργαλεία επεξεργασίας φωτογραφιών. Μέχρι το τέλος των μαθημάτων, θα μπορούμε να κάνουμε βασική χρήση του Photoshop, να πραγματοποιούμε χρωματικές και τονικές διορθώσεις εικόνων, να αλλάζουμε διαστάσεις και να ρετουσάρουμε τις φωτογραφίες μας.

Ημερομηνίες:

10, 11 Μαΐου, 17.00-21.00

12 Μαΐου, 15.00-19.00

Κόστος συμμετοχής: 70 ευρώ

*Κόστος συμμετοχής για Adobe InDesign και Adobe Photoshop μαζί: 100 ευρώ

Περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις εδώ.

*Μετά την ολοκλήρωση του εργαστηρίου, θα δοθεί πιστοποίηση της Adobe.

*Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να έχουν μαζί τους το δικό τους laptop.

Facebook 65+ | 30 Μαΐου - 29 Ιουνίου

Εισηγήτριες: Μαρία Ηλιοπούλου, Μαρία Αστερίου

Σε συνεργασία με την People Behind

Μέσα σε 10 μαθήματα, άτομα άνω των 65 ετών εξοικειώνονται με τις νέες τεχνολογίες και γίνονται μέρος της ψηφιακής κουλτούρας της σύγχρονης εποχής: μαθαίνουν να χρησιμοποιούν το tablet, να αναζητούν χρήσιμες πληροφορίες στο Internet, δημιουργούν το δικό τους λογαριασμό στο Facebook, βγάζουν selfies και video με το κινητό, κάνουν posts και βιντεοκλήσεις.

Ημερομηνίες:

30 Μαΐου

1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 και 29 Ιουνίου

Ώρες: 11.00-12.30

*Δωρεάν συμμετοχή

Περισσότερες πληροφορίες εδώ .

Κρατήσεις στο 2130109300.

INNOVATHENS powered by Samsung

Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων

Κτίριο Αεριοφυλάκιο 2

Πειραιώς 100 Γκάζι, 11854 Αθήνα | 213 0109300