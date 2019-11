Αυτός ο οικοδόμος έπινε καθημερινά 5,5 μπουκάλια κρασί, κόντεψε να πεθάνει και έγινε υπερμαραθωνοδρόμος (pic)

Ο Chris Rees συνήθιζε να πίνει 400 μονάδες αλκοόλ εβδομαδιαίως: Όσες, δηλαδή, περιέχονταν στα 5,5 μπουκάλια κρασί που έπινε κάθε μέρα. Κάποια στιγμή, μάλιστα, ο Chris, ως φυσικό επακόλουθο των επιλογών του, αναγκάστηκε να περιφέρεται στους δρόμους, άστεγος.

Σήμερα, όμως, δεν έχει απλά αλλάξει τη ζωή του. Ξαναγεννήθηκε. Ένας άλλος άνθρωπος, με οικογένεια, που, λίγους μήνες νωρίτερα, μάλιστα, έτρεξε ακόμη και σε υπερμαραθώνιο 80 χιλιομέτρων!

Πρόκειται για μία απίστευτη ιστορία, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Από αυτές, που μπορούν να χρησιμεύσουν ως παράδειγμα προς μίμηση και να δώσουν δύναμη σε όσους παλεύουν με τους δαίμονές τους...

Ο Chris, οικοδόμος στο επάγγελμα, αλλά και πρώην ιδιοκτήτης παμπ στην Ουαλία, έχει αφήσει πίσω του τις σκοτεινές μέρες του αλκοολισμού. Στα χειρότερά του, ζύγιζε μόλις 40 κιλά και μπαινόβγαινε στα νοσοκομεία.

Έχασε το σπίτι του και αφού δεν μπορούσε να ζήσει με τους γονείς του εξαιτίας του προβλήματός του, τριγύριζε από σπίτι σε σπίτι φίλων του, μέχρι που κατέληξε να κοιμάται σε παγκάκια, πάρκα, βάρκες και αλλού. Μόνος. Με ένα μπουκάλι κρασί πάντα στο χέρι του.

Τα χειρότερα, ωστόσο, δεν είχαν έρθει...

Builder Who Drank Equivalent Of Five And A Half Bottles Of Wine Every Day Has Turned Life Around https://t.co/5xT1Q64B4X pic.twitter.com/rkh0irgfGv

— Chochilino (@ChochilinoRadio) October 31, 2019