Άνδρας κρυβόταν 24 χρόνια σε δάσος με αρκούδες γιατί νόμιζε πως είχε σκοτώσει τη γυναίκα και την κόρη του (pic & vid)

Ένας άνδρας, που πίστευε πως είχε σκοτώσει τη γυναίκα και την κόρη του πάνω στο μεθύσι του, πέρασε περισσότερα από 20 χρόνια ζώντας σαν άγριος σε ένα δάσος, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη!

Όχι, δεν πρόκειται για το σενάριο κάποιας νέας σειράς του Netflix... Θα μπορούσε, αλλά δεν είναι.

Είναι μια φοβερή και πέρα για πέρα αληθινή ιστορία!

Το θέμα, ωστόσο, είναι πως ο Νικολάι Γκρομόφ δεν είχε σκοτώσει, τελικά, απολύτως κανέναν, οπότε η αυτοεξορία του -και η ζωή του ανάμεσα σε λύκους, τίγρεις και αρκούδες- ήταν, τελικά, περιττή.

Ο 72χρονος Γκρομόφ έχασε, μάλιστα, ακόμη και το πόδι του ως αποτέλεσμα της διαβίωσής του με τα άγρια ζώα, σε μια απομονωμένη καλύβα, στην παντελώς έρημη περιοχή της ρωσικής Τάιγκα, στην Τούνδρα!

Η απίστευτη ιστορία του Γκρομόφ ξεκίνησε όταν, νεαρός ακόμα, εγκατέλειψε τη δουλειά του ως ξυλουργός και κατατάχθηκε στον σοβιετικό στρατό. Αυτό τον οδήγησε αργότερα στο να δουλέψει ως φύλακας σε έναν τόπο εξορίας της Σοβιετικής Ένωσης και, τελικά, να γίνει διοικητής φυλακών.

Ο Γκρομόφ, λοιπόν, είχε παντρευτεί ενώ βρισκόταν στον στρατό, και με τη σύζυγό του, Λιούμποφ Μπέτροβνα, έφεραν στη ζωή έναν γιο το 1970 και μια κόρη το 1975.

Αλλά τα πράγματα άρχισαν να «στραβώνουν» όταν ερωτεύτηκε μια γυναίκα κρατούμενη. Αισθάνθηκε, μάλιστα, ότι δεν μπορούσε να ζήσει χωρίς αυτήν και τον Μάιο του 1980 τη βοήθησε να δραπετεύσει

Ο Γκρομόφ και η ερωμένη του πίστευαν πως θα ήταν ασφαλείς σε μια εγκαταλελειμμένη καλύβα στο δάσος, σε απόσταση, περίπου, 40 χιλιομέτρων από τη φυλακή. Αλλά συνελήφθησαν και ο Γκρομόφ φυλακίστηκε για 12 χρόνια. Ενώ ήταν μέσα, ο γάμος του διαλύθηκε, ενώ εξαφανίστηκε και η ερωμένη του.

Όταν βγήκε από τη φυλακή, είχε ακόμη μία... περιπέτεια, αφού ερωτεύτηκε μια άλλη γυναίκα, που τον παράτησε, μαζί, δε, με τη νεογέννητη κόρη τους στην αγκαλιά!

Χωρίς δουλειά και μην έχοντας πού να πάει, ο Γκρομόφ αποφάσισε να επιστρέψει στην πρώην σύζυγό του, στη Σιβηρία. Εκείνη, άνοιξε την πόρτα, και τον βρήκε να στέκεται στο κατώφλι της, με την κόρη του στην αγκαλιά. Την παρακάλεσε να τον δεχθεί πίσω και να τον βοηθήσει να φροντίσει τη νεογέννητη κόρη του, Έλενα, και εκείνη, μεγαλόψυχη καθώς ήταν, συμφώνησε.

