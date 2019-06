Οι αριθμοί μίλησαν: «Γιώργος» και «Μαρία» τα πιο συνηθισμένα ελληνικά ονόματα (pic)

Πολλές είναι οι φορές που διάφορες παρέες και οικογένειες φιλονικούν σχετικά με το ποια ονόματα είναι τα δημοφιλέστερα μεταξύ των Ελλήνων, ωστόσο κανείς -μέχρι πρότινος- δεν μπορούσε να ισχυριστεί με ασφάλεια και σιγουριά για το πιο συνηθισμένο ελληνικό όνομα.

Όταν, όμως, στη μέση μπει η επιστήμη της στατιστικής και οι αριθμοί, τότε τα πράγματα ξεδιαλύνουν αρκετά και είναι σε θέση να μας δώσουν μία σαφή εικόνα σχετικά με τα επικρατέστερα ελληνικά ονόματα.

Έτσι, λοιπόν, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το ανδρικό όνομα «Γιώργος» και το γυναικείο «Μαρία» είναι τα πιο συνηθισμένα ονόματα μεταξύ των απανταχού Ελλήνων.

Πιο αναλυτικά, το «Γιώργος» αποτελεί με ποσοστό 8,3% το δημοφιλέστερο αντρικό όνομα, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στη σχετική λίστα, ενώ το «Μαρία» συγκεντρώνει ποσοστό 8,3% και καταλαμβάνει την πρωτιά μεταξύ των γυναικείων ονομάτων.

Στη δεύτερη θέση των αντρικών ονομάτων βρίσκεται το «Ιωάννης» με ποσοστό 6,5% κι ακολουθεί στην τρίτη θέση και σε απόσταση αναπνοής το «Δημήτρης» με 6,4%. Την πρώτη πεντάδα ολοκληρώνουν -χωρίς καμία έκπληξη- το «Κωνσταντίνος» και το «Νίκος» με 6% και 5,7% αντίστοιχα.

Όσον αφορά, τώρα, στα γυναικεία ονόματα, στην δεύτερη θέση βρίσκεται το «Ελένη» με 5,2% και το «Κατερίνα» με 3,7%. Την πρώτη πεντάδα κλείνουν το «Βασιλική» με ποσοστό 3,2% και το «Σοφία» με 2,3%.

Τα δημοφιλέστερα ονόματα στην #Ελλάδα ως ποσοστό (%) του μόνιμου πληθυσμού των αντρών και των γυναικών.

The most popular names in #Greece as a percentage (%) of the permanent population of men and women.

#ΕΛΣΤΑΤ #ELSTAT #GreekDataMatter #Απογραφή pic.twitter.com/GzlvRFZwjM

— ELSTAT (@StatisticsGR) May 21, 2019