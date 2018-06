Εκταμιεύθηκε η δόση του ενός δισ. για την Ελλάδα από τον ESM

Εκταμιεύθηκε από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) η δόση του 1 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα, η οποία εγκρίθηκε χθες από το Διοικητικό του Συμβούλιο.

Πρόκειται για το εναπομένον ποσό της τέταρτης δόσης της χρηματοδοτικής συνδρομής του ESM που εγκρίθηκε στις 27 Μαρτίου 2018.

€1 billion disbursement from #ESM to #Greece for arrears clearance has just arrived in Greece https://t.co/qE3x0GS0sH

— ESM (@ESM_Press) 15 Ιουνίου 2018