Απέβαλαν θεατή από τον τελικό του Masters στο μπιλιάρδο γιατί είχε μηχάνημα που αεριζόταν (vid)

Έχουμε ακούσει -στο εξωτερικό, όχι, προφανώς, εδώ- για αποβολές φιλάθλων από τα γήπεδα όλων των σπορ, για πολλούς και διαφορετικούς λόγους.

Σοβαρούς. Συνήθως.

Ποτέ άλλοτε, ωστόσο, δεν θυμόμαστε να έχει αποβληθεί θεατής, επειδή είχε φέρει μαζί του στον αγώνα μηχάνημα... που αερίζεται!

Ποιο λέιζερ, δηλαδή και ποιες φωτοβολίδες!

Σε κοτζάμ τελικό Masters, μάλιστα, στο ευγενές άθλημα του μπιλιάρδου, ένας τύπος, το βράδυ της Κυριακής, στο Alexandra Palace του Λονδίνου, είπε να παρενοχλήσει τον Ali Carter, που δίνει (συνεχίζεται απόψε) τον μεγαλύτερο αγώνα της καριέρας του κόντρα στον Stuart Bingham.

Βέβαια, ο Ali Carter έχει κερδίσει ήδη τον μεγαλύτερο αγώνα της καριέρα του και μάλιστα, δύο φορές: Τον καρκίνο! Γίνεται, εξάλλου, ο πρώτος, που φτάνει σε τελικό Masters, ενώ είναι εκτός της κορυφαίας 16άδας του κόσμου (17ος).

Την ώρα, λοιπόν, που ο Carter έριχνε, ο ανεκδιήγητος θεατής έθεσε σε λειτουργία το μηχάνημα, το οποίο άρχισε να αερίζεται... με πόνο!

Αυτός, ωστόσο, που εκνευρίστηκε περισσότερο ήταν ο αντίπαλος του Carter, ο Bingham, που προσπάθησε να εντοπίσει τον ένοχο.

Ο τελευταίος... έριξε άλλη μία, προκαλώντας τα γέλια του κοινού, όχι, όμως και των παικτών, αλλά και της ασφάλειας, που τον εντόπισε και τον πέταξε έξω.

"Somebody is making an awful noise!"

A fart machine disrupted the final of The Masters. Yes, you read that correctly. A fart machine!

— Eurosport UK (@Eurosport_UK) January 19, 2020