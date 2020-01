Έχασε 10.000 σε τηλεπαιχνίδι επειδή είπε πως ο Ποπάι τρώει κοτόπουλο (vid)

Σε μία από τις πιο μυθικές γκάφες στην ιστορία των τηλεπαιχνιδιών, έπεσε μία κοπέλα στον Καναδά.

Η Eve DuBois λάμβανε μέρος στο Family Feud, όταν έπρεπε να απαντήσει σε μία ερώτηση, προκειμένου η ομάδα της να πάρει το έπαθλο των 10.000 δολαρίων.

Αυτή λοιπόν αφορούσε το αγαπημένο φαγητό του Ποπάι, με την Eve να προλαβαίνει και να πατάει πρώτη του κουμπί, αποκτώντας το δικαίωμα να απαντήσει εκεί.

Αντί όμως για σπανάκι, είπε κοτόπουλο, κάτι που ήταν σίγουρη πως ήταν το σωστό, με αποτέλεσμα να κάνει και το χορό της νίκης.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, την ώρα που συμπαίκτες και παρουσιαστής χτυπούσαν το κεφάλι τους, κατάλαβε οτι είχε κάνει λάθος.

«Νόμιζα ότι εννοούσες την αλυσίδα εστιατορίων Popeyes που σερβίρει κοτόπουλο», προσπαθώντας να δικαιολογηθεί.

Πάντως η συγκεκριμένη αλυσσίδα fast food αποφάσισε να της δώσει μία δωροεπιταγή 10.000 δολαρίων για να την ευχαριστήσει για την διαφήμιση που της έκανε.

.@sublimevey! Our survey says you got that right. DM us to claim your $10,000 worth of Popeyes. #LoveThatChickenFromPopeyes https://t.co/OeCQYsG875 pic.twitter.com/LlfyaY83n7

— Popeyes Chicken (@PopeyesChicken) January 10, 2020