Πύθωνας 4,5 μέτρων τεντώνεται στο κάγκελο σκάλας σε σπίτι (vid)

Στον λογαριασμό του ABC News στο Twitter ανέβηκε ένα video λίγο ανατριχιαστικό.

Λίγο. Όσο πατάει η γάτα.

Ένας τύπος, λοιπόν, που έχει για κατοικίδιο έναν πύθωνα 4,5 μέτρων, άφησε ελεύθερο το τεράστιο φίδι του μέσα στο σπίτι, γιατί, όπως λέει, «τα κατοικίδια φίδια πρέπει να ασκούνται, προκειμένου να μην αντιμετωπίσουν στο μέλλον προβλήματα υγείας».

Η Izzy, λοιπόν, όπως είναι το όνομα του πύθωνα, δεν έχασε ευκαιρία. Τυλίχτηκε στο κάγκελο της σκάλας και... τεντώθηκε για να ξεμουδιάσει.

Θα την ανεβαίνατε τη σκάλα;

Η δική μας απάντηση είναι ρητή: «Όχι»!

TIME TO STRETCH: The owner of this 14-foot-long reticulated python, named Izzy, says it’s important for pet snakes to have a chance to exercise, decreasing their risk of health issues.

In this case, Izzy got an opportunity to slither up the banister. https://t.co/CbS6xNycdf pic.twitter.com/sF3cA44wit

— ABC News (@ABC) December 21, 2019