Λεοπάρδαλη, ύαινα, αγριογούρουνο και φύλακας περνούν από το ίδιο σημείο την ίδια νύχτα (pics)

Viral έγιναν στην Ινδία οι φωτογραφίες μιας λεοπάρδαλης, μιας ύαινας, ενός αγριογούρουνου και... ενός φύλακα, ενώ περνούν από το ίδιο ακριβώς σημείο, σε διαφορετικές ώρες, στη διάρκειας της νύχτας, το Σάββατο!

Τις φωτογραφίες έδωσε στη δημοσιότητα ο Parveen Kaswan της Ινδικής Δασικής Υπηρεσίας, γράφοντας «πρέπει να το δεις για να το πιστέψεις».

Σαν να είχαν... συνεννοηθεί, τα τέσσερα διαφορετικά είδη πέρασαν με διαφορά μερικών ωρών από το ίδιο σημείο, κάτι, προφανώς, πολύ σπάνιο, ειδικά όταν μιλάμε για την ίδια νύχτα!

Τελευταίος πέρασε ο δασοφύλακας, με το μηχανάκι του, ο οποίος, λογικά, όταν έμαθε ποιοι είχαν περάσει νωρίτερα από το σημείο, μια ανατριχίλα θα την ένιωσε...

Ιδού:

The night crawlers of forest. Same location, same night.#Leopard, Striped #Hyena, Wild #Boar and Forest #Guard. In night the place comes into action. See to believe. pic.twitter.com/bgBHsPV80v

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) December 14, 2019