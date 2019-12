Η φωτογραφία της χρονιάς: Δύο ποντίκια παίζουν μπουνιές στο μετρό του Λονδίνου (pic)

Ο Sam Rowley άρχισε να φωτογραφίζει τα ποντίκια, ενώ περίμενε στην πλατφόρμα Tube.

Τα παρατηρούσε, ενώ έψαχναν για πεσμένα από τους επιβάτες ψίχουλα...

Και τότε γίνεται το απίθανο: Ξαφνικά, τα δύο ποντίκια... έρχονται στα χέρια για ένα ψίχουλο! Ο Rowley είναι έτοιμος, «οπλίζει» και βγάζει μια απίθανη φωτογραφία, που δείχνει τα δύο ποντίκια σαν να είναι... μποξέρ, να πλακώνονται για λίγο φαγητό.

Η φωτογραφία του, με τίτλο ''Station Squabble'', έχει επιλεγεί ήδη από τον κόσμο και μπήκε στη λίστα με τις 25 φωτογραφίες, που θα διαγωνιστούν για το βραβείο Lumix Wildlife Photographer of the Year 2019, που δίνει κάθε χρόνο το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου.

Η ψηφοφορία ολοκληρώνεται στις 4 Φεβρουαρίου.

Φαβορί, πάντως, βρέθηκε...

Shortly before the photo was taken this mouse shouted "this ends here Mr Squiggles" pic.twitter.com/sDEfjAnF22

— James Felton (@JimMFelton) December 10, 2019