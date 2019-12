Η εκπληκτική φωτογραφία της Κρήτης... ανάποδα (pic)

Ο Ιταλός αστροναύτης Luca Parmitano έβγαλε μία εκπληκτική φωτογραφία από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, καθώς αυτός περνούσε πάνω από την Ελλάδα!

Μια φωτογραφία, που άνετα γίνεται αφίσα σε δωμάτιο, παρότι είναι... ανάποδα. Αυτή ακριβώς, όμως είναι και η μαγεία της!

Μπορείτε να δείτε μέρος της Αττικής και των Κυκλάδων, αλλά και την Κρήτη... ανάποδα. Στο βάθος, δε, φαίνονται τα παράλια της Αφρικής.

Il riflesso del sole evidenzia l’interazione tra mare e terra.

The sun glint highlights the interaction between sea and land. #MissionBeyond pic.twitter.com/TbSZRo0JEz

— Luca Parmitano (@astro_luca) December 8, 2019