Φαρσέρ υπάλληλος «έντυσε» το γραφείο του αφεντικού της με Χριστουγεννιάτικο χαρτί (vid)

Μερικά πράγματα ή καταστάσεις, δεν χρειάζονται πολλές λέξεις για να τις περιγράψεις...

Αρκεί ένα video. Κάτι που ισχύει και στην περίπτωση της Jo Thornel.

Το αφεντικό της λοιπόν, πήρε τηλέφωνο και ενημέρωσε πως θα απουσιάζει επειδή είναι άρρωστος και τότε αυτή αποφάσισε να του κάνει μία εκπληκτική πλάκα.

Πήγε και αγόρασε το πιο φθηνό χαρτί περιτυλίγματος που προέρχεται από ανακύκλωση και έντυσε όλο το γραφείο του.

Το αποτέλεσμα είναι καταπληκτικό...

My boss took the day off today, but might never again. pic.twitter.com/CR1PWS9Ud8

— Jo Thornely (@jothornely) December 2, 2019