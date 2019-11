Το γράμμα μιας 10χρονης στον Άγιο Βασίλη: Ζητάει iPhone, Macbook, ρούχα επώνυμων σχεδιαστών και... μετρητά! (pic)

Μάλιστα κάποια έχουν ήδη σκεφτεί τι θέλουν για δώρο.

Όπως μια μικρή 10 ετών η οποία ήταν προνοητική και έγραψε το γράμμα της στον Άγιο Βασίλη νωρίς, μάλλον επειδή του έδινε αρκετή... δουλειά.

Το κορίτσι είχε ετοιμάσει μια τεράστια λίστα, με δώρα αρκετών χιλιάδων δολαρίων και μάλιστα μεταξύ άλλων είχε σημειώσει και μετρητά!

Η λίστα της περιελάμβανε μεταξύ άλλων:

Το καλύτερο όμως το έγραψε προς το τέλος της λίστας αφού ζήτησε και 4000 δολάρια!

Η μητέρα της ανήρτησε τη λίστα στο Twitter και έγραψε: «Η κόρη μου δεν πρέπει να είναι καλά με αυτά που θέλει».

Τα σχόλια έπεσαν «βροχή» με την μικρή να αποθεώνεται από τους περισσότερους χρήστες για τις επιλογές της.

My 10 year old daughter must be out of her mind with this Christmas list pic.twitter.com/Qqsje79rda

— @A_Johnson412 (@a_johnson412) November 13, 2019