Η συγκλονιστική στιγμή όπου κομήτης κάνει τη νύχτα μέρα στο Μιζούρι (vids)

Όσοι υπέφεραν από αϋπνία τα ξημερώματα της Τρίτης στο Μιζούρι των ΗΠΑ, ήταν -τελικά- πολύ τυχεροί...

Και ο λόγος, φυσικά, είναι πως είχαν τη δυνατότητα να απολαύσουν ένα απίστευτο φαινόμενο και θέαμα: Τη διέλευση ενός κομήτη, που έκανε τη νύχτα μέρα στη μεσοδυτική πολιτεία!

I was watching an @EarthCam camera from St. Louis, Missouri about 30 minutes ago and saw a #meteor! pic.twitter.com/PVAvIGlALF — David Vergel (@DavidVergel97) November 12, 2019

Meteor flying overhead from east to west in O'Fallon, MO this evening just west of St. Louis. #stlwx #mowx pic.twitter.com/0IX2fppoEd — Tom Stolze (@ofallonweather) November 12, 2019

Η μπάλα φωτιάς, που προέρχεται από τη βροχή των Ταυριδών, διέσχισε σχεδόν ολόκληρο το St. Louis, πριν χαθεί στον ορίζοντας, αφήνοντας με το στόμα ανοιχτό τους ξενύχτηδες.