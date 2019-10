Το στοιχειωμένο σπίτι που χρειάζεσαι άδεια γιατρού για να μπεις, αλλά μπορεί να κερδίσεις 18.000 ευρώ (pics & vids)

Η έπαυλη McKamey, ωστόσο, είναι τόσο φρικιαστική, που κανείς, ουδέποτε, κατάφερε να βγάλει εις πέρας την... αποστολή, παρά το εντυπωσιακό έπαθλο.

Ο Russ McKamey, στον οποίο και ανήκει το ανατριχιαστικό σπίτι, ξεκίνησε πριν από λίγο καιρό το σόου Desolation, το οποίο, όπως λέει, και φαίνεται άλλωστε, είναι ό,τι πιο ακραίο έχει κάνει ποτέ στην έπαυλη.

Μιλώντας στο WGNTV, ο Russ δήλωσε ότι, προς το παρόν, ουδείς έχει καταφέρει να βγει από το Desolation πλούσιος, κερδίζοντας τις 18.000 ευρώ, καθώς όλοι, όχι απλά λένε ή, έστω, φωνάζουν τη λέξη ασφαλείας, προκειμένου να σταματήσει ο τρόμος: Ουρλιάζουν!

«Αυτό το νέο, διανοητικό παιχνίδι, είναι πολύ πιο δύσκολο. Οπότε, μέχρι στιγμής, δεν έχει χρειαστεί να βγάλω 18.000 ευρώ από την τσέπη μου», τόνισε ο Russ.

Το εισιτήριο για να μπεις στη στοιχειωμένη έπαυλη κοστίζει... μια τσάντα φαγητό για ένα από τα πέντε σκυλιά του Russ.

Υπάρχουν ακόμη, όμως, αρκετές προϋποθέσεις, αν επιθυμείτε να μπείτε...

McKamey Manor: Haunted house requires 40-page waiver, offers patrons $20K if they can handle 10+ hours https://t.co/YPeSTAH5hx — ItsYaBoiBammBamm (@FreakinRican91) October 24, 2019

Καταρχήν, πρέπει να είστε τουλάχιστον 21 ετών -αν είστε 18 έως 20 ετών, θα χρειαστείτε γονική άδεια. Θα πρέπει, επίσης, να προσκομίσετε μια γνωμάτευση γιατρού, που να λέει ότι είστε φυσικά και διανοητικά καλά.

Θα πρέπει να περάσετε, ακόμη, έναν έλεγχο ιστορικού, που γίνεται μέσω FaceTime ή τηλεφώνου, αλλά και να αποδείξετε την ιατρική σας ασφάλιση και να υπογράψετε ένα ογκώδες συμφωνητικό 40 σελίδων. το οποίο, ουσιαστικά, αναφέρει πως ο ιδιοκτήτης δεν φέρει την παραμικρή ευθύνη αν... πεθάνετε από τον φόβο σας. Κυριολεκτικά.

Α, και υπάρχει και ένα τεστ για ναρκωτικά τη μέρα που θα μπείτε, για να ελέγξει ο ιδιοκτήτης και η ομάδα του ότι δεν είστε υπό την επήρεια ουσιών.

To enter McKamey Manor, participants must sign a 40-page waiver: https://t.co/ZlvjP8lMBp — TooFab (@TooFab) October 24, 2019

Όλοι οι συμμετέχοντες, δε, πρέπει να παρακολουθήσουν ένα βίντεο με τίτλο "And There There Were None", το οποίο δείχνει ανθρώπους που δεν κατάφεραν να μπουν και να βγουν νικητές. Μια φωνή, μάλιστα, επαναλαμβάνει συνέχεια: «Δεν θέλετε, πραγματικά, να το κάνετε αυτό».

Ο Russ δήλωσε ότι έχει ξοδέψει πάνω από ένα εκατομμύριο δολάρια για να «τρέξει» το παιχνίδι και ότι το εμπνεύστηκε από τις αγαπημένες του ταινίες τρόμου.

Ακούγεται διασκεδαστικό, ε;