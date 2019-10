Προσπάθησε να βάλει φωτιά στην φωλιά των κατσαρίδων, αλλά τελικά ανατίναξε τον κήπο του (vid)

Άδοξο τέλος είχε η προσπάθεια ενός άνδρα στην Βραζιλία, προκειμένου να απαλλαγεί μια και καλή από τις κατσαρίδες που είχαν τρυπώσει στην αυλή του.

Είχαν κάνει βλέπετε φωτιά στον κήπο και η γυναίκα του μουρμούραγε συνέχεια για την παρουσία τους, ζητώντας του να βρει επιτέλους λύση.

Αρχικά είχε χρησιμοποιήσει ένα ειδικό φάρμακο, το οποίο το μόνο που κατάφερε είναι να τις βγάλει από την φωλιά τους για λίγες μέρες.

Στη συνέχεια όμως όλες επέστρεψαν εκεί και η γκρίνια της συζύγου κορυφώθηκε.

Έτσι αποφάσισε να πάρει δραστικά μέτρα. Πήρε ένα μπουκάλι βενζίνη, το έχυσε μέσα στην τρύπα που ήταν η φωλιά τους και πέταξε ένα σπίρτο.

Μόνο που η κίνησή του, σε συνδυασμό με το αέριο που είχε ρίξει νωρίτερα, όπως μπορείτε να δείτε και στο video από την κάμερα ασφαλείας, προκάλεσε έκρηξη που κατέστρεψε τον κήπο.

