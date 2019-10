Η συγκλονιστική πρώτη φωτογραφία του κομήτη Μπορίσοφ καθώς... μας πλησιάζει με 150.000 χλμ/ωρα (pic)

Ο μόλις δεύτερος, διαστρικός κομήτης, που εισέρχεται στη «γειτονιά μας», μετά τον Ομούαμουα, βρίσκεται αυτήν τη στιγμή σε απόσταση 420 εκατομμυρίων χιλιομέτρων από τη Γη και ταξιδεύει με την ασύλληπτη ταχύτητα των 150.000 χιλιομέτρων την ώρα!

Στις 7 Δεκεμβρίου, μάλιστα, όταν και θα είναι στην κοντινότερή του προσέγγιση στον Ήλιο, θα... τρέχει με 285.000 χλμ/ώρα!

Hubble has given astronomers their best look yet at an interstellar visitor — comet 2I/Borisov — whose speed and trajectory indicate it has come from beyond our solar system: https://t.co/v1F4WB9ZLE pic.twitter.com/3aHymNCi5r

— Hubble (@NASAHubble) October 16, 2019