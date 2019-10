Αυτός ο κουρέας κουρεύει τσάμπα τους πελάτες του αν τον κερδίσουν στο FIFA (pics)

Μιλάμε για το απόλυτο στοίχημα!

Η ιδέα γεννήθηκε στο μυαλό του 22χρονου Connor Storer-Fry, του ιδιοκτήτη του κουρείου CSF Barbering, πριν από έναν, περίπου, χρόνο και από τότε γίνεται χαμός, με ολοένα και περισσότερους να... παίζουν τα ρέστα τους για ένα δωρεάν κούρεμα!

Ο Connor, που έχει βάλει στο... μπαρμπέρικο Playstation 4 και μια μεγάλη τηλεόραση, δήλωσε πως, στην αρχή, το όλο εγχείρημα ξεκίνησε ως διασκέδαση μεταξύ φίλων. «Για να έχουν κάτι οι πελάτες να κάνουν μέχρι να έρθει η σειρά τους», όπως τονίζει.

Και τώρα, έχουν φτάσει να στήνουν ολόκληρα τουρνουά, με έπαθλο για τους πελάτες ένα τσάμπα κούρεμα ή ένα διπλό μεροκάματο για τον νεαρό κουρέα!

«Δεν μπορώ να θυμηθώ πόσα ακριβώς είναι τα δωρεάν κουρέματα που έχω κάνει. Είμαι σίγουρος, όμως, ότι έχω καλύτερο σερί από τους πελάτες μου. Νομίζω έχω 20-25 νίκες και έχω χάσει 10-15 φορές», λέει ο 22χρονος.

Η στάνταρ τιμή για ένα κούρεμα είναι 9 λίρες, ενώ οι φοιτητές πληρώνουν 8 λίρες. Αλλά ένα ξύρισμα στο πλάι του κεφαλιού, μαζί με περιποίηση γενειάδας, κοστίζει συνολικά 15 λίρες.

«Άρα, είτε θα σου παρέχω δωρεάν υπηρεσίες που κοστίζουν 15 λίρες, είτε θα μου δώσεις 30», σημειώνει ο Conor, ο οποίος λέει ότι είναι ο μοναδικός από τους τρεις, συνολικά, κουρείς στο κουρείο του που έχουν πάρει στα... σοβαρά την όλη υπόθεση.

«Οι άλλοι δύο δεν ασχολούνται με το ποδόσφαιρο», λέει.

If you suffer a defeat against the barber, you must pay DOUBLE price.

Are you up for the challenge?https://t.co/Zn6M3ZkixE

